لقاء بين حمدوك وبومبيو ووعود بالمساعدة بشأن قائمة الإرهاب

التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هامش قمة ميونيخ للأمن بألمانيا، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأمّنا على العمل على تطويرها، وعبر حمدوك خلال اللقاء، عن أمله في أن يُسهم التقدّم المُحرز في ملف التسويات بتسريع عملية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب.

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من جانبه، أمّن بومبيو على التسويات واعتبرها خطوة هامة في ذلك الاتجاه، وتفتح مجالات واسعة لعلاقات ثنائية لا تحدها قيود إجرائية أو قانونية في تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين. وأكد بحسب صحيفة الصحيفة، دعم بلاده للتطورات الهامة في الساحة السياسية السودانية، وعبّر عن أمله أن يتمكن السودان من اجتياز هذه الفترة الهامة من تاريخه لتلبية تطلعات وطموحات شعبه التواق إلى حكم ديمقراطي رشيد ومستدام، ونقلاً عن مصادر، أن حمدوك تلقّى وعداً من بومبيو، بالمساعدة على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

ويشارك حمدوك في أعمال مؤتمر ميونخ الأمني في دورته (56) الذي تستضيفه مدينة ميونخ الألمانية خلال 14- 16 فبراير الحالي، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، لبحث التهديدات المُحدقة بالسلم العالمي

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)