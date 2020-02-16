لجنة الصاغة: وصول ودائع حصائل صادر الذهب للبنوك

كشفت اللجنة التمهيدية للصاغة وتجار الذهب عن وصول ودائع حصائل صادر الذهب للبنوك بالدولار والدرهم منذ ١٥ يوما، وقال إنها لم تصرف حتى الآن بسبب سعر الصرف.

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وطالبت وزارة المالية بالإسراع في إنفاذ آلية لتحديد الأسعار، مع الالتزام بنظام النافذة الواحدة للإجراءات.

وبحسب صحيفة السوداني ، قال رئيس اللجنة محمد إبراهيم تبيدي إن هناك مشكلات ماتزال عالقة تواجه عمليات تصدير الذهب وتحتاج للحسم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )