الجيش : أسلحة هيئة العمليات في أيدينا

التاريخ: 16-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد الركن عامر محمد الحسن أن أسلحة قوات هيئة العمليات موجودة حالياً في حرز أمين بأيدي القوات المسلحة وأكتفى بشأن ماأثير من تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية بقولة أن المطروح حالياُ مثول وليس تسليماً . Advertisements وقال عامر في ورشة (الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي ) بحسب صحيفة السوداني ، أن لجنة جمع السلاح المكونة بموجب قرارات حكومية ستبدأ عملها قريباً وبثوب جديد وأن القوات المسلحة ستكون من الداعمين لهذه اللجنة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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