لجنة الصاغة : وصول ودائع حصائل صادر الذهب للبنوك

الخليج 365 : كشفت اللجنة التمهيدية للصاغة وتجار الذهب عن وصول ودائع حصائل صادر الذهب للبنوك بالدولار والدرهم منذ ١٥ يوما، وقال إنها لم تصرف حتى الآن بسبب سعر الصرف، وطالبت وزارة المالية بالإسراع في إنفاذ آلية لتحديد الأسعار، مع الالتزام بنظام النافذة الواحدة للإجراءات.

وقال رئيس اللجنة محمد إبراهيم تبيدي في تصريح صحفي محدود إن هناك مشكلات ماتزال عالقة تواجه عمليات تصدير الذهب وتحتاج للحسم.

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