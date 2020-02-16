عاصفة عاتية بوجه دكتور ابراهيم البدوي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان طرح السيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى رفع الدعم عن الوقود والقمح وقدم موازنة 2020 بدون دعم وبعد تراجعه أمام الضغوط من حلفائه بتأخير مقترح رفع الدعم والدكتور ابراهيم البدوى يواجه عاصفة عاتية تهب بوجهه ثم تنخفض وتيرتها

فى الظرف الذى تمر به البلد والازمات التى تعيشها ومايراه الكثيرون فشلا من السيد الوزير فى ايجاد المعالجات الممكنة واحساس البعض بان الدكتور ابراهيم البدوى يحمل برنامجا ويصر على تطبيقه غير مهتم باعتراض حلفائه والحاضنة السياسية للحكم المتمثلة فى قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتنظيمات شباب الثورة التى رفضت بشدة مقترحات السيد الوزير وارغمت مجلس الوزراء فى نهاية ديسمبر على تعديل الموازنة بالرغم من توافق مجلسى الوزراء والسيادى عليها واجازتهم لمقترحات السيد الوزير ، نقول فى هذا الظرف اكتشف بعض المعترضين ان تمرير مقترحهم بعدم اعتماد رفع الدعم كان مجرد انحناءة أمام العاصفة من السيد الوزير وبعض مؤيديه فى مجلس الوزراء واعتمدوا على ان الأيام كفيلة بجعلهم ينفذون ما ارادوا لذا ظل الدكتور ابراهيم البدوى فى كل مناسبة يتحدث عن أهمية رفع الدعم ولا يغفل عن الاشارة الى مايراها معالجات تخفف الأثر السالب لتطبيق سياسته وصولا الى نقطة يرى انها كافية لاحداث التغيير الذى ينشده لكن قوى الثورة وعلى رأسها إعلان الحرية والتغيير ظلت تقف للسيد الوزير بالمرصاد وتعارض بشده محاولاته تطبيق مقترحاته التى قدمها فى الموازنة وبقى يطالب بتنفيذها ويدافع عنها بل يراها الحل الوحيد لوضعنا البالغ السوء ، واكثر ما ازعج معارضو الوزير ما اسموه إتجاه الرجل بقوة واصرار على تطبيق روشتات البنك الدولى التى يجزمون انها ضارة ومدمرة للاقتصاد ويستدلون بعمل الوزير المتواصل لاعتماد سياسة تخفيض قيمة الجنيه السودانى وصولا الى تعويمه بالكامل وهو ما يخشون من حدوثه حال استمرار السيد الوزير فى سياسته وفيهم من ينادى صراحة باهمية اقالة السيد الوزير ان لم يستقل من تلقاء نفسه لأن تركه فى المنصب يعنى المزيد من المشاكل للاقتصاد الوطنى .

وفى هذا الباب نقرأ الخبر التالى الذى ننقله من الموقع الالكترونى لصحيفة الانتباهة ، يقول الخبر :

علمت (الانتباهة أون لاين) أن الأيام القادمة ستشهد سلسلة من اللقاءات والفعاليات والبيانات والمواقف التي ستتخذها قوى الثورة ممثلة في مكونات اعلان قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة تجاه قرارت وزير المالية د. إبراهيم البدوي. وقال مصدر موثوق لـ (الانتباهة أون لاين) داخل مكونات قوى الحرية والتغيير فضل حجب إسمه: (أن الحراك يأتي من أجل إيقاف الطوفان العابث الذي ينفذه وزير المالية بالتخفيض اليومي لقيمة الجنيه السوداني وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي بالبدء في الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات مخالفاً ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير على إلغاء أي خطة لرفع الدعم ضمن موازنة 2020م وعدم المساس بسعر الدولار الرسمي والدولار الجمركي وإحالة الأمر إلى مؤتمر اقتصادي ينعقد في مارس لمناقشة كافة قضايا الاقتصاد الوطني). وأضاف المصدر: (الوزير يتجاهل كافة البدائل العملية التي طرحتها لجنة الخبراء لسد أي عجز في الموازنة، ووضع نفسه في خط يختلف عن أهداف الثورة وتطلعات الجماهير).

ونتساءل عن هذه العاصفة العاتية هل تقتلع السيد الوزير من منصبه ام يتحصن الدكتور ويحتمى ببعض مراكز القوى ويبقى فى الوزارة الى ان ينفذ كل مطلوبات البنك الدولى ؟

الله تعالى ورسوله اعلم