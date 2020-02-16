انعقاد اللجنة السودانية الروسية في مارس المقبل

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الأحد 16 فبراير 2020
التقي رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك امس على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بالسودان والأولويات التي تعمل الحكومة الانتقالية على تحقيقها في الفترة المقبلة كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها .
وتقدم د. حمدوك بشكره لوزير الخارجية الروسي لحرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين وأهتمامها بتحقيق السلام والاستقرا ر في السودان.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن إنعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في مارس المقبل وأشاد بمداولات لجنة التشاور السياسي التي انعقدت مؤخرا بالخرطوم .
وعبر لافروف عن سعادته بهدوء الأحوال في دارفور ووصف التقدم المحرز في ملف السلام الذي تجري مفاوضاته بجوبا بأنه خطوة مهمة وإيجابية تجد دعم الحكومة الروسية .
وتطرق اللقاء للأوضاع الإقليمية في المنطقة وتم التأمين على أهمية إستقرار السودان الذي من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي خاصة وأن للسودان مبادرات إيجابية في دعم جهود السلام في الدول المجاورة.
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