أهلي شندي يفاجئ مريخ الفاشر.. تعادل الرابطة والفلاح والوادي يكسب حي...

الخليج 365 : جرت عصر اليوم “السبت” ثلاث مباريات في دوري سوداني الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ فريق الأهلي شندي مضيفه مريخ الفاشر وحقق الفوز عليه في ملعبه بالفاشر بهدف سجله نجم الأهلي ياسر مزمل.

وفي مباراة ثانية تعادل فريقا الرابطة والفلاح بهدفين لكل فريق، وسجل للرابطة اللاعبان كونتاك وعثمان عيسى، فيما دون هدفي الفلاح أحمد الصادق وايزكال.

وفي المباراة الثالثة كسب فريق الوادي مباراته أمام فريق حي العرب بهدف سجله والي الدين.

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