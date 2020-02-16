رسمياً..بدء تطبيق قرار محطات “البنزين التجاري”

الخليج 365 :

بدأ رسمياً اليوم “السبت”، تطبيق قرار الوقود التجاري لعدد من المحطات بولاية الخرطوم، ودشنت عدة محطات بيع “البنزين التجاري” بسعر (28) جنيهاً للتر الواحد والمدعوم نسبياً.

وكشفت متابعات (باج نيوز)، أنه تم تخصيص نحو (10) محطات بمدن ولاية الخرطوم لبيع “البنزين” بقيمة (28) جنيهاً للتر، فيما تواصل بقية المحطات بذات الأسعار السابقة والمدعومة من الحكومة.

وأبدى عدد من مرتادي محطات الوقود التجاري رضىً نسبياً عن توفر الخدمة رغم ارتفاع الأسعار، وبدت المحطات غير مكتظة والإقبال عليها فوق المتوسط، ووضح أن الخدمة منسابة ومستمرة.

وعبر كثيرون عن قبولهم بارتفاع سعر اللتر طالما أن الخدمة متوفرة على مدار الساعة، وبدون صفوف طويلة أو سقف محدد لملء خزانات سياراتهم.