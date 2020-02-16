المريخ الخرطوم يتلقى ضربة جديدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن نادي المريخ عن غياب لاعب الفريق الريح حامد عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخرًا وحرمته من المشاركة في مباريات الفريق.
وفق الموقع الرسمي للنادي اليوم”السبت”، فإنّ الفحوصات الطبية أثبتت إصابة الريح حامد في غضروف الركبة.
وأوضح طبيب الفريق أنّ حامد مصاب في غضروفين بالركبة، وسيخضع إلى العلاج.
وانتقل الريح حامد إلى نادي المريخ قادمًا من الأهلي عطبرة في الانتدابات الشتوية الماضية.
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