قادة عرب يمهدون للقاء نتنياهو علنا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ليس جديدا التواصل السرى بين المسؤولين السعوديين والصهاينة ، وليس خافيا على احد التقاء الطرفين على اهداف مشتركة تجمعهم وتزيد من مستويات التنسيق بينهم والعمل المتواصل فى سبيل تحقيق مايريدونه معا ، وعندما نقول ان الامر ليس سرا فهذا مما لا خلاف عليه اذ يعرف كل متابع ان المسؤولين السعوديين والصهاينة قد عبروا مرات كثيرة عن ان اهدافا مشتركة تجمعهم ويعملون معا من اجل تحقيقها وبحسب تصريحات الطرفين فان العداء لايران والكيد لمحور المقاومة والتآمر عليه هو هدف مشترك كبير يجمعهم وهم لايخفون تنسيقهم فى هذا الأمر وتكامل جهودهم فى سبيل تحقيق مايصبون إليه.

وقد تم الاعلان من قبل عن زيارات ولقاءات متبادلة تجمع مسؤولين من الطرفين كان مسرحها اكثر من بلد ،اما فى المؤتمرات الدولية فما كان المسؤلين السعوديين يتحرجون من الظهور اعلاميا فى لقاءات بمسؤولين صهاينة وقادة سياسيين وامنيين فى دولة الاحتلال الصهيونى الغاصب والشواهد على ذلك واضحة وكثيرة ولانحتاج الى ذكرها ، ولكن ومع التوجه الذى اتخذه وسار عليه الرئيس الامريكى واجبر البعض على المضى معه فيه فان اللقاءات مع العدو الصهيونى سوف تكثر وستخرج من السر الى العلن وفى هذا الباب تقرأ عن اللقاء العلنى الذى يجمع قادة السعودية والامارات والسودان برئيس وزراء العدو في ضيافة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وهى الخطوة التى تنهى المرحلة التى كان بعض القادة العرب يلتقون فيها بقادة الاحتلال سرا ، وقد تسرب الى الاعلام مؤخرا #لقاء_العار الذى جمع البرهان بنتنياهو فى اوغندا وايضا ظهرت انباء عن لقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان فى منطقة نيوم على البحر الاحمر وكشف موقع “العربي الجديد” عن مصادر خاصة ان لقاء رفيع المستوى جمع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” مع رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، في النصف الثاني من نوفمبر الماضي في منطقة نيوم على ساحل البحر الأحمر

وقالت المصادر، إن اللقاء الذي جاء بناء على رغبة إسرائيلية، شهد مناقشات بشأن الخطط الخاصة بمواجهة إيران، ومساعي تشكيل جبهة لمواجهة طهران.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو أطلع بن سلمان على تقارير استخباريّة إسرائيلية خاصة بتحركات إيرانية في منطقة الخليج بحجة أنها تزعزع الاستقرار في المملكة، على حد تعبير المصادر.

ومن الواضح ان هذه اللقاءات السرية بين القادة العرب ورئيس وزراء العدو الصهيونى

تمهد للقاءات العلنية وانهاء حالة القطيعة الشكلية.