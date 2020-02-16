مخططات ارهابية خطرة تهدد البلد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تم الاعلان قبل ايام عن ضبط خلية ارهابية بمنطقة شرق النيل وقال الخبر ان هذه المجموعة توزعت على عدد من المنازل فى اكثر من حى سكنى بمنطقة شرق النيل (الخرطوم) وانه تم ضبط عدد من المتفجرات الجاهزة واخرى قيد الاعداد بالأضافة إلى كمية من المواد الاولية التى يمكن استخدامها فى اعداد وصناعة المتفجرات .

هذا الخبر قابله الناس بانزعاج كبير اذ ان هذه المواقع التى كان يجهز فيها الارهابيون عبواتهم الناسفة وصواعقهم المتفجرة وموادهم الحارقة هذه المواقع تقع وسط الاحياء السكنية وبين منازل المواطنين وخطورة ذلك على السكان وبالذات الأطفال الذين لايعرفون حقيقة الاشياء ويمكن ان تقع بايديهم هذه المواد المتفجرة ويتعاملون معها بدون معرفة مما يزيد من فرص اصابتهم – لا سمح الله – وهذا ما يعتبر امرا يبعث على الخوف ويدفع الناس الى الإنتباه الى اى نشاط مشبوه او باعث على الشك او يكتنفه الغموض ويقوموا بابلاغ السلطات فورا عن أى شكوك تساورهم حول جيران غير موثوق بهم خاصة ان فى الذين تم ضبطهم أشخاص غير سودانيين وهذا ما يجعل مسؤولية المواطنين مضاعفة ودورهم فى مراقبة جيرانهم ومتابعتهم امرا لازما يساعد السلطات فى الوصول بسرعة الى اى مكان فيه مشتبه به والتأكد من الحقيقة قبل حدوث ما لايمكن تدارك اثاره وتلافى عقباه .

ولاحقا اوردت بعض المواقع الاخبارية تفاصيل مثيرة كشف عنها التحقيق مع احد الموقوفين وهو عضو بخلية ارهابية ويظهر من خلال صياغة الخبر انها خلية مختلفة عن تلك التى ضبطت تعد التفجيرات بشرق النيل ، (والله اعلم) وتعتبر هذه المعلومات بالغة الخطورة وتبعث على الحذر وتكون السلطات مطالبة ان تتعامل بحسم وحزم مع مثل هذه الافعال الخطرة .

وهذه بعض التفاصيل التى تكشفت بعد التحقيق مع المتهم الموقوف وقد اورد الخبر اكثر من موقع اخبارى ، يقول الخبر :

كشفت جهات قانونية وسياسية، معلومات مثيرة بشأن تخطيط عناصر إرهابية جرى توقيف أحد منسوبيها بالخرطوم لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات وسط قادة سياسيين في قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي. وقال عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، عروة الصادق، لـ (سودان تربيون)، إن الخلية الإرهابية، كانت تستهدف أعضاء لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، على رأسهم، وجدي صالح، وصلاح مناع، وطه عثمان، وعضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان.

الحذر الحذر من ارهاب يحدق بنا ويهدد استقرارنا .

حفظ الله بلادنا من كل مكروه.