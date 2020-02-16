عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 16 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

حميدتي: ما في شراكة وحقو يطلعونا نمسي ثكناتنا

مستندات للتيّار: مئات من أنصار النظام البائد يتحصلون عوائد بالتعدين

سليمان بلدو بالتيّار: السلام لن يتحقق بـ”المسارات”

تجمّع المهنيين يهاجم المالية ويدمغها بالفشل في حلّ الأزمة الاقتصادية

الجريدة

تجمّع المهنيين يكشف عن شروط صندوق النقد لدعم الحكومة

حميدتي لدعاة مليونية تفويض الجيش:”خاب فألكم”

عمال ميناء سواكن يدخلون في اعتصامٍ مفتوح

بدء تطبيق قرار محطات البنزين التجاري

وزير العدل: المنظومة العدلية تقوم بالمنطق وليس بالحماس

انتقادات لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

صدقي كبلو يكشف عن خلافات بين قوى الحرية ووزير المالية

أخبار اليوم

بحضور النائب العام : قانونيون ينتقدون الحجز علي أموال وممتلكات الأشخاص بدون بينة مبدئية.

حمدوك يلتقي بومبيو وزيارة مرتقبة لوزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي للخرطوم.

حميدتي : سنحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات ولن نستجيب لدعوات التدخل.

اتفاق علي تمديد فترة سريان المفاوضات بين الحكومة والثورية.

الوطن

“الوطن” تكشف بالمستندات … “24” مليار راتب سنوي لمدير بنك فيصل

حميدتي يطرح ميثاق لحماية الفترة الإنتقالية من الانقلاب العسكري

بومبيو يعد حمدوك بالمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الجيش: تسليم البشير للجنائية قضية سياسية

آخر لحظة

حميدتي: التغيير منعتنا من معالجة الأزمات ونساعد تحت (التربيزة)

السيادي: الحرية (تنبز في العسكريين الحارسنهم)

المهنيين يرفض رفع الدعم ويطالب بتغيير العملة

واشنطن تعد بإزالة السودان من (الإرهاب)

صغيرون: لا نستطيع زيادة أجور الأساتذة

صوت الأمة

واشنطن تعد حمدوك بالمساعدة في رفع العقوبات

العثور على أسلحة بشرق النيل تتبع لخلية إرهابية

هيئة شؤون الأنصار : التطبيع مع إسرائيل يخالف الشرع وثوابت الدين

حميدتي يدعو لعقد ميثاق شرف بين أطراف الفترة الانتقالية

اليوم التالي

تجمع المهنيين يحمل الحكومة تفاقم الأزمات ويطالب بتغيير العملة

-بومبيو يعد بالمساعدة في إزالة اسم السودان من “قائمة الإرهاب”

النائب العام: نحتاج إصلاحات تشريعية ودستورية للفترة الانتقالية

تجمع المهنيين: المالية خرقت الاتفاق مع قوى “التغيير”

النيل الدولية

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حمدوك يبحث مع بومبيو العلاقات الثنائية

محمد جلال هاشم: طريقة مفاوضات السلام بجوبا تحتاج الى تغيير

مثول مدير وحدة السدود أمام المحكمة

سلفاكير يقلص عدد ولايات الجنوب من ٣٢ الى عشر ولايات و مجلس السيادة يرحب

مؤتمر مقابر الخرطوم: متوسط دفن المتوفين بمقابر المحلية يفوق الـ ٤٠٠ شهريا

ضبط شبكةتقوم بطباعة العملة المزيفة

السوداني

هيئة الاتهام: اعتراف عدد كبير من المتهمين بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ

الصحة: تشديد إجراءات الدخول للقادمين من مصر

حميدتي: روح الشراكة مع الحرية والتغيير غير موجود حاليًا

“السوداني” تكشف أسباب تأخير إجلاء السودانيين من الصين

بدء تطبيق قرار محطات”البنزين التجاري” بالخرطوم

البرهان يرحّب بقرار سلفاكير بتقليص عدد الولايات بالجنوب

الصيحة

يهود السودان يرحّبون بالتطبيع مع إسرائيل

وفد من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أيام

حميدتي يقترح ميثاق شرف لإخراج البلاد إلى برّ الأمان

تجمّع المهنيين يرفض رفع الدعم ويطالب بتغيير العملة

احتجاجات مواطنين تغلق ميناء”دقنة”

العثور على أسلحة تتبع لخلية”شرق النيل”

لقاء بين حمدوك وبومبيو ووعود بالمساعدة بشأن”قائمة الإرهاب”

تدهور الحالة الصحية لـ”أحمد هارون” بالسجن ونقله إلى المستشفى

الانتباهة

حميدتي: لا توجد شراكة حقيقية الآن

السيادي: أصوات من”التغيير” أوصلت البلاد للمرحلة الحالية

إغلاق ميناء سواكن وإضراب للعاملين

إكمال التحري في”22″ بلاغ فساد ضد رموز النظام المباد

تجمّع المهنيين يطالب بتغيير العملة ويحمّل الحكومة تفاقم الأزمات

مجموعة الحلو: الوضع ينبئ بشيء مريب

السكّر يغرّد مرتفعًا من جديد ويصل إلى”3″ آلاف للجوال

وصول حصائل صادر ذهب للبنوك

نقل أحمد هاورن إلى المستشفى

الحداثة

مدير تنفيذ السدود يمثّل أمام المحكمة اليوم

اكتمال الترتيبات لافتاح مجمع الجراحة بمستشفى ربك

“حمدوك” يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بـ”ميونيخ”

وزير العدل: تأسيس حكم القانون يتطلّب وجود مؤسسات قوية

إلقاء”عجين خبز” جاهز للإنضاج بالقرب من المدينة الرياضية

النائب العام يكشف عن خلافٍ حول كيفية الإصلاح القانوني

هيئة الاتهام في قضية”أحمد الخير”: لا تراجع عن القصاص لدماء الشهداء

الكشف عن معلوماتٍ جديدة بشأن خلية”شرق النيل”الإرهابية

اتفاق مع”الهجرة الدولية” لاستحداث برنامج لجمع وتحليل المعلومات

السوداني الدولية

أمر بإحضار مسؤول بالقوة الجبرية من كوبر

نبيل أديب للسوداني الدولية: ” نحن بحاجة إلى موظفين وأموال”

حميدتي: دعوات تفويض الجيش من الثورة المضادة ولن نسمح بانقلاب

لبناني يتسبّب في إلغاء فعالية للحزب الشيوعي السوداني

الدار:

(الدار) تنشر تفاصيل نشأة الرئيس نتنياهو بالولاية الشمالية

مقتل شاب على يد عضو لجنة مقاومة بطلمبة بنزين بأم درمان

شاب يصور نفسه سيلفي ويكتب جمعة سعيدة قبل استشهاده وغرقه بلحظات

رسمياً.. بدء تطبيق قرار محطات البنوين التجاري

الصين تعلن عن 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن الكريم والتجويد للاساس واللغة الانجليزية للثانوي

قناة الملاعب

الكاف يضيف الدولي وليد محمد أحمد لمقيمي الحكام

اختيار شانتير ومحمد نيالا بكورس حكام الشان الثاني

لقاءات إيجابية لوفد الاتحاد على هامش السوبر الافريقي

مراجعة الإستادات بالسودان وفق متطلبات الفيفا والكاف

المفوضية تكمل إجراءات عمومية إتحاد الريشة بمدينة الأبيض

انطلاق بطولة الجمهورية للريشة الطائرة اليوم بالأبيض

والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون يشرف سباق الخيل بالخرطوم

بعثة منتخب الشباب إلى السعودية فجر الأحد بقيادة أبوقبة

الشرطة القضارف يستضيف الأمل عطبرة عصر اليوم باستاد القضارف

الأهلي شندي ينتصر على المريخ الفاشر بهدف باستاد الفاشر

المريخ العاصمي يتغلب على الهلال الفاشر بأربعة اهداف مقابل هدفين باستاد الخرطوم

الرابطة كوستي والفلاح عطبرة يتعادلان بهدفين لكل باستاد كوستي

حي الوادي نيالا يتغلب على حي العرب بورتسودان بهدف باستاد نيالا