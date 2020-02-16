إيفانكا ترامب: المرأة الأمريكية في وضع لم تصل إليه من قبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرأة الأمريكية، وصلت إلى مستوي من الإزدهار، لم تصل إليه في أي وقت سابق.

جاء ذلك، خلال مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، نشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض، على “تويتر”، اليوم الأحد، جزء منها، مشيرة إلى أنها أكدت على أن تنمية سياسة “أمريكا” أولا تدعم دور المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واحتفلت إيفانكا ترامب، الخميس الماضي، بمرور عام على المبادرة التي أطلقتها لدعم النساء في الدول النامية، وتحمل اسم “مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”.

وكتبت إيفانكا، على “تويتر”: “عام على إطلاق المبادرة، أنجزنا أعمالا مهمة، ونستعد لما هو قادم”.

وتقود مستشارة البيت الأبيض برنامجا يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي، بحلول عام 2025.

وتهدف المبادرة إلى دعم النساء في توسيع فرصهن التجارية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في بلدان أخرى أيضا.

ووفقا لتقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الصندوق الخاص بالمبادرة سيعمل على تسهيل وصول المرأة في الشرق الأوسط إلى المساعدة الاقتصادية والأسواق المختلفة.

سبوتنيك