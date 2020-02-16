سرقوا أطعمة وماشية… عصابة تقتل 30 شخصا في هجمات عنيفة غرب نيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الشرطة النيجيرية أمس السبت إن عصابة مسلحة قتلت 30 شخصا على الأقل في هجمات على قريتين شمال غرب نيجيريا.

وقالت الشرطة إن المسلحين قتلوا 21 شخصا حرقا، كما قُتل تسعة قرويين رميا بالرصاص مساء أمس الجمعة في قريتي دانكار وتساوا، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت أن المهاجمين، الذين كانوا يستقلون دراجات نارية، فروا ومعهم أطعمة وماشية.

ومنذ العام الماضي قتل المئات في شمال غرب نيجيريا في هجمات تنسبها الحكومة لعصابات تقوم بعمليات سطو وخطف.

من جانبه، أكد مفوض الشرطة سانونسي بوبا عدد القتلى وقال إن فرقا من الشرطة والجيش انتشرت في المنطقة وإن تحقيقا يجرى في الأمر.