صحيفة تفجر مفأجاة عن موعد تطوير العلاقات الإسرائيلية السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

جاء ذلك خلال تصريح خاص لمراسل صحيفة “معاريف” العبرية خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، ردا على سؤال وجهه المراسل حول فيما إذا كان من المتوقع حدوث خطوة جديدة بالشرق الأوسط تشمل فتح علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، أو على الأقل التوقيع على اتفاقية “اللا حرب” التي تسعى إليها حكومة تل أبيب،

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن “تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل، سيكون فقط بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين”، مضيفا أن “أي اتفاق سلام يجب أن يكون وفقا للشروط الفلسطينية”.

ولم تنشر الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول تصريحات الوزير السعودي، مشيرة إلى أن مراسلها جدعون كوتس هو من طرح السؤال على الوزير بن فرحان.