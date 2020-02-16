بعد قرار جنوب السودان.. ماذا قالت الخرطوم ومتى تشكل الحكومة؟

الأحد 16 فبراير 2020

رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول الركن، عبد الفتاح البرهان، بقرار حكومة جنوب السودان العودة إلى نظام الولايات العشرة.



وتحدث في بيان إن هذه الخطوة تمهد لاستدامة وبناء السلام من خلال تكوين الحكومة الانتقالية وفقا لنصوص اتفاقية السلام.

وأكد ان القرار يعزز مسيرة السلام، حاثا قادة وشعب دولة الجنوب العمل بصورة بناءة وتصالحية لرتق النسيج الاجتماعي وبناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون.

وأصدر رئيس حكومة جنوب السودان، الفريق اول سلفاكير ميارديت، قرارا جمهوريا بتقليص عدد الولايات إلى (10) ولايات بدلا عن (32) ولاية.

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وأكد الرئيس سلفاكير أن السلام في جنوب السودان وصل الي مراحله النهأئية وسيتحقق السلام في كل البلاد.

ودعا شركاء السلام جنوب السودان بمباركة القرار.

ومن جانبه كشف رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، توت قلواك، في مؤتمر صحفي، عن تشكيل الحكومة الجديدة غد (الاثنين).

واوضح ان اقرار تم اتخاذه بعد مشاورات مكثفة مع القيادات في المركز والولايات و مع نواب ورئيس مجلس النواب حول الاوضاع في البلاد.

وأكد قلواك حرص الحكومة علي تنفيذ بنود الاتفاقية التي بدأتها بالترتيبات الامنية والعسكرية للقوات المشتركة ودخول القوات الي معسكرات التدريب بمراقبة دولتي السودان ويوغندا.