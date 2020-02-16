- 1/2
- 2/2
الأحد 16 فبراير 2020
اتفقت الحكومة السودانية، و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، على تمديد مفاوضات السلام، في جوبا، لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد.
ووقع اتفاق تمديد مهلة مفاوضات السلام، في جوبا مساء السبت، عن الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة الانتقالية، محمد حسن التعايشي، وعن الجبهة الثورية"، الدكتور جبريل ابراهيم، وعن الوساطة في دولة جنوب السودان، عضو لجنة الوساطة، وزير الكهرباء، ضيو مطوك.
ونص الاتفاق على تمديد فترة سريان المفاوضات لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، لتبدأ فترة التمديد منذ غدا 16 فبراير، حتى 7 مارس المقبل، على أن تتم معالجة موضوع تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، خلال الاسبوع الأول من مدة التمديد، وذلك دون المساس بسير عملية التفاوض في مسارات التفاوض المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد مفاوضات السلام السودانية 3 أسابيع قابلة للتجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.