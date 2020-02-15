المريخ الخرطوم يعود إلى الانتصارات برباعية نارية

الخليج 365 :

استعاد المريخ الخرطوم نغمة الفوز بتخطيه ضيفه هلال الفاشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت لحساب المرحلة الـ”20″ من منافسة الدوري الممتاز اليوم”السبت”.

وبكّر المريخ بالتسجيل عن طريق رامي كرتيكلا في الدقيقة الـ”11″، ثم أضاف الغاني ريشموند الهدف الثاني في الدقيقة الـ”55″، ليقلصّ هلال الفاشر النتيجة بعد هدفٍ أحرزه اللاعب محمد ميرغني تكتك في الدقيقة الـ”63″، ثم عاد وأحرزمحمد هاشم التكت في الدقيقة الـ”77″، قبل أنّ يسجّل إلهامي أحمد الهدف الثاني لهلال الفاشر في الدقيقة الـ”79″، قبل أنّ يضيف رمضان عجب الهدف الرابع في الدقيقة الـ”90″.

ورفع المريخ رصيده من النقاط إلى”41″، فيما بقي هلال الفاشر في”23″ نقطة.