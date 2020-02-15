الخط الناقل لـ”خام النفط” يستعيد معدله الطبيعي

الخليج 365 :

استأنف الخط الناقل لخام النفط عمله بأعلى من معدله المطلوب اذ استقبلت مصفاة الجيلي امس اكثر من ٥٢ الف برميل وبدأ تدريجيا ايقاف الضخ العكسي من بورتسودان .

وبذل فريق الصيانة من مهندسين وعمال وإداريين جهدا لمعالجة الخط الناقل عبر مراحل مختلفة بدات باستخدام طلمبات ضخ ضخمة بين محطتي الضخ ٢ و ٣ مع حقن مواد كيمائية خاصة مع التسخين اذ بدأ معدل سريان الخام من ٣٠ متر مكعب في الساعة حتي بلغ امس اكثر من ٣٠٠ متر مكعب /س .

وقال مصدر مأذون من موقع العمل ان ما انجز من عمل يعد انجازا قياسيا لجهة التعقيدات التي أدت لتوقف الضخ مع ما ترتبت عليها من أزمات خانقة في المحروقات واشاد المصدر بالجهود الادارية والفنية التي بذلتها الفرق العاملة مؤكدا ان الحماس الكبير و الدافع الوطني لكل فرد في هذه الفرق كان له الدور الحاسم في تجاوز الازمة واكد ذات المصدر ان الجهود ستتواصل لمراقبة عملية سريان الخام وضمان استمراره دون توقف منوها الي ان ذلك سيتزامن مع تراجع عملية الضخ العكسي حتي يتوقف نهائيا بعد استقرار عمل الخط الرئيسي.