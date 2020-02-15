الناطق الرسمي للجيش :لجنة جمع السلاح ستبدأ أعمالها

كشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن د.عامر محمد الحسن أن لجنة جمع السلاح المكونة بموجب قرارات حكومية ستبدأ عملها قريباً وبثوب جديد وأن القوات المسلحة ستكون من الداعمين لهذه اللجنة وبأي دور يسند إليها، مشيراً إلى أن السلاح ما يزال مخبئاً ولابد من العمل مع كافة الأجهزة الأمنية للحصول على هذه الأسلحة حتى لا تكون إلا في أيدي القوات النظامية.

وقال الناطق الرسمي في ورشة (الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي) اليوم بمنبر وكالة السودان للأنباء إن تواجد السلاح في بعض بقاع البلاد خارج الأطر المعروفة بما فيها العربات غير المقننة بسبب الحرب وأضاف أن الأسلحة لدى الحركات المسلحة سيكون لها مسوغ قانوني عقب نهاية المفاوضات الجارية حالياً في جوبا حتى يكون السلاح فقط في إطار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

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وجدد التزام القوات المسلحة بما توصلت إليه الثورة لإرساء قواعد الديمقراطية “التي ننشدها عسكريين ومدنيين في قضايا الحكم”، مؤكداً أن النوافذ مفتوحة للصحافة أمام الإعلام العسكري. وحول ما أثير عن سلاح ثقيل كان بأيدي قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن قال إن هيئة العمليات كانت لها مهام من بينها تأمين مناطق النفط وأن هذه الأسلحة حالياً في حرز أمين بأيدي القوات المسلحة.

وجدد الناطق الرسمي أن قوات الدعم السريع تتبع للقائد العام مباشرة وتعمل بالتنسيق مع قيادات القوات المسلحة.

وما إذا كان أمر تسليم الرئيس السابق عمر البشير أمراً سيادياً أم يدرج تحت الأمر التنفيذي اكتفى عامر بالقول إن المطروح حالياً مثول وليس تسليماً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)