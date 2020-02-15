مدير وحدة السدود يمثل أمام المحكمة غداً

يمثل المدير العام المكلف لوحدة تنفيذ السدود المهندس السر محمد آدم، بحسب سونا غداً الأحد أمام المحكمة الإدارية للنظر في الدعوى المفتوحة من مفصولي الوحدة الذين تم إنهاء خدمتهم.

وتجدد وحدة تنفيذ السدود التأكيد على أن الفصل تم بناءً على ترتيب أوضاع الوحدة و هيكلتها، كما أن العمل بـ(السدود) تحكمه لائحة تحدد المهام و الاختصاصات و عدد العمالة.

وتشير وحدة تنفيذ السدود إلى أن سابقة الفصل التي طالت عدداً من منسوبيها ليست الأولى من نوعها فقد سبق وأن فصل نحو 600 عامل من (السدود) في منتصف يناير من العام 2015م وكان معتز موسى وزيراً للموارد المائية والكهرباء ثم عملت الوحدة على استيعاب 450 من المفصولين بعقودات مدتها 120 يوماً قبل تحويلهم للشركة الوطنية.

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و تبدي الوحدة التزامها بتسوية مستحقات المفصولين بعد استكمال إجراءات خلو الطرف حسب اللائحة كما تعلن عن استلام أكثر من 50٪ من المفصولين لمستحقاتهم المالية.

وكما أشارت الوحدة في توضيح سابق فإن كل العاملين بالوحدة قد تم استيعابهم بشروط خدمة خاصة وتحكمها لائحة و بالرجوع لهذه اللائحة و شروط خدمة العاملين بها حسب اللائحة المعدلة لسنة 2017م فإن مرتبات العاملين بالوحدة تعادل خمسة أضعاف مرتبات منسوبي وزارة الري والموارد المائية.

يذكر أن الوحدة ليس لها وجود في هيكل وزارة الري و الموارد المائية, وهي وحدة تنمية تقع تحت مسمى تنفيذ المشروعات، و ينتهي دورها بانتهاء أعمالها التي أنشئت من أجلها.

ويوجد بالوحدة أكثر من ألف عامل، ولاتوجد خزانات في الوقت القريب سيتم إنشاؤها. وقد تم تخفيض العمالة بنسبة 40%, وتم الإبقاء على 60% لإكمال هذه الأعمال والتي من المتوقع إكمالها خلال 3 إلى 4 شهور.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)