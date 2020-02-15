الشرطة الأمنية بشرق النيل توقع بشبكة لتزييف العملة

التاريخ: 15-فبراير-2020
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نجحت الإدارة العامة للشرطة الأمنية (فرعية شرق النيل) في الإيقاع بشبكة إجرامية تقوم بطباعة العملة المزيفة وتزوير المستندات الرسمية وضبطت المعروضات بشقة سكنية بالمعمورة بالخرطوم.
وقال اللواء شرطة حقوقي إبراهيم المهدي مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية في تصريح صحفي بحسب سونا إن هذه الإنجازات تحققت بعد رصد ميداني دقيق ومتابعة لعناصر الشبكة الإجرامية التي تهدف لتخريب الاقتصاد الوطني من خلال ارتكابها لجريمة تزييف العملة الوطنية وتوزيعها للتداول بجانب ارتكاب جريمة تزوير المستندات الرسمية مضيفاً بعد اكتمال المعلومات تحرك تيم من فرعية شرق النيل
وتمت مداهمة وكر الشبكة حيث تم العثور علي أدوات الجريمة المتمثلة في عدد 2 ماكينة تصوير ليزر وأحبار وأوراق تستخدم في طباعة العملة فيما تم ضبط وتحريز مبلغ مليار ومئاتي جنيه مزورة (فئة المئاتي جنيه) وتم ضبط شهادات طبية وشهادات بحث وشهادات عمل ورخص قيادة وبطاقات جميعها مزورة ومخالفة للقانون داخل شقة بحي المعمورة بالخرطوم وتم توقيف عدد3 متهمين وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المواد21/123 والمادة117من القانون الجنائي لسنة 1991بقسم شرطة حلة كوكو .
وجدد اللواء المهدي مقدرة إدارته على حماية الاقتصاد الوطني ضد كل الأنشطة المشبوهة والمخالفة للقانون وتقديم المتورطين للعدالة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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