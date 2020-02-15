محمد جلال هاشم: المفاوضات اعترتها بعض المعوقات

عقد الدكتور محمد جلال هاشم عضو وفد المفاوضات بالحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو؛ مؤتمراً صحافياً تناول فيه سير مفاوضات السلام بجوبا؛ خاصة المتعلقة بمسار المنطقتين مع الحركة الشعبية .

وأشار هاشم – في المؤتمر الصحفي بمنبر طيبة برس اليوم – إلى أن جلسات التفاوض اعترتها بعض المعوقات أدت إلى تطاول أمد التفاوض دون التوصل إلى نتائج إيجابية حتى الآن .

وأشار إلى أن الطريقة التي تمضي بها مفاوضات السلام بجوبا تحتاج إلى تغيير من أجل الوصول إلى نتائج واضحة وسلام حقيقي يلبي طموحات جماهير المنطقتين والشعب السوداني . وانتقد الطريقة التي يتبعها وفد الحكومة في المفاوضات، مشيراً إلى أن وفد الحركة الشعبية محبط وينتظر تغيير في طريقة التفاوض من أجل إحراز اختراق حقيقي في عملية السلام.

وأبان أن المفاوضات في بدايتها كانت إيجابية وسادتها أجواء ودية وأريحية بين وفدي المفاوضات ، مبيناً أنه بعد ذلك ظهرت بعض المعوقات التي تحتاج إلى حسم واضح .

وأشار إلى أن هنالك أشياء مغلوطة نشرت في الإعلام، مبيناً أن ذلك ساهم بدرجة في تعقيد الأمور وسير المفاوضات .