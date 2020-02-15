مراجعة الإستادات بالسودان وفق متطلبات فيفا وكاف

أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خاطبهم بموجب مقررات الجمعية العمومية للاتحاد القاري، بأن كافة مبارياته، ومباريات تصفيات كأس العالم في قطر 2022م، يجب أن تلعب في ملاعب على مستوى عالي من الجودة، وفق المتطلبات اللازمة من الفيفا والكاف.

Advertisements

وأفاد دكتور أبوجبل، بالقول بحسب سونا: وبما أن السودان تأهل إلى مرحلة المجموعات في كأس العالم، ولديه استحقاقات في تصفيات الأمم الافريقية (كان) 2021م، فإن البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد قام بتكليف النائب الأول للرئيس اللواء حقوقي دكتور عبدالرحمن والأمين العام في الاتحاد بتولي الملف، ومراجعة الاستادات المتاحة في السودان، إلى جانب الجهات المعنية وذات الصلة في الأمر، وختم الأمين بأن التكليف سيتم الشروع بإنفاذه مباشرةً في بحر الأسبوع الحالي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)