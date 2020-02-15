مدير (سونا) : النظام السابق استخدم الأمن القومي لتكميم الأفواه

أوضح الأستاذ محمد عبد الحميد، المدير العام لوكالة السودان للأنباء أن النظام السابق استخدم الأمن القومي الذي يعني في المقام الأول التحرر من الخوف، بصورة خاطئة لتكميم الأفواه، مطالباً بعلاقة جديدة بين الصحافة والصحافيين والجهات العسكرية والتعامل بمسئولية تجاه الأمن القومي.

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وقال المدير العام لوكالة السودان للأنباء ، في منبر (سونا) اليوم الذي استضاف ورشة الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي، والتي نظمها مركز ترياق للخدمات الصحافية بالتعاون مع جمعية الصحافة الالكترونية ، قال إن الورشة تأتي إضافة للحوار الواسع الذي يدور بفضل نضالات الشعب السوداني وبعد أن توفرت الحريات التي ليس لها ضفاف.

وأضاف أن التحدي الماثل حالياً أمام الصحافة هو كيفية العمل لإغناء الصحافة السودانية حتى تعبر عن رغبات الشعب الحقيقية، متجاوزاً سنوات التسلط والغياب عن المشهد الإعلامي في ظل النظام السابق.

وأضاف أن ارتباط الحريات الصحافية لبناء شراكات جديدة لوقف إطلاق النار وفي اتجاه بناء السلام بمشاركة قطاع الأمن والدفاع.

وأشار إلى أن الورشة تأتي بداية لحوار أكبر وبإعداد أوسع ولنقاش يكرس حرية الصحافة للإسهام في المحافظة على الأمن والمصالح الوطنية بشفافية.