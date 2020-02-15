الكويت تعلن جاهزيتها لدعم الحكومة الانتقالية

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التقى د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم بحسب سونا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعم آفاق التعاون المشترك . وتقدم د. عبد الله حمدوك بالشكر للكويت ومواقفها تجاه السودان والتي ظلت تعبر دوماً عن رسوخ علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين.

وأشاد رئيس الوزراء الكويتي بالتغيير الذي حدث بالسودان مبدياً استعداد الكويت للإسهام في استقرار السودان ودعم الحكومة الانتقالية لتنفيذ برنامجها وتحقيق أولوياتها التي يأتي في صدارتها تحقيق السلام بالسودان. وأكد رئيس الوزراء الكويتي حرص بلاده على تفعيل آليات التعاون الثنائي بين البلدين ودعا إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)