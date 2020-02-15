إنفجار قنبلة قرنيت بالكلاكلة اللفة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنفجرت قنبلة يدوية “قرنيت” وسط سوق “اللفة”، بضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم، ولم يخلف الحادث أضرار في الأرواح او الممتلكات.

ونقلت مصادر شُرطية تحدثت ل”صوت الهامش” أن قنبلة يدوية “قرنيت”، إنفجرت في أحد مصارف المياه، بوسط سوق “اللفة ” بضاحية الكلاكلة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، مشيراً إلى أن الإنفجار لم يحدث خسائر في الأرواح او الممتلكات.

وأشار إلى أن فرق من الأدلة الجنائية،التابعة للشرطة وصلت لموقع الحادث وقامت بأخذ عينات بغرض إرسالها للمختبر الجنائي .

وتوقع المصدر أن تكون القنبلة المنفجرة تتبع لقوات كانت متمركزه في نفس الموقع أبان الإحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير. المادة السابقة الزواحف نيو لوك.. بقلم سهير عبد الرحيم المقالة القادمة هل ينقذ حميدتي مفاوضات مسار دارفور من الانهيار؟

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