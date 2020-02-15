متي يلعب المريخ أو الهلال في كأس السوبر الأفريقي…ربما بعد أن نذهب جميعا لشرفي او حمد النيل.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** مساء اليوم يستقبل المريخ المهزوم في شندي قبل ايام .يستقبل هلال الفاشر وجماهيره تأمل في مسح الصورة المهزوزة و مشاهدة أداء ممتع رائع والخروج بانتصار عريض مع يقيني أن هلال الفاشر الشهير بالخيالة من الفرق المحترمة وأظهر مستوي ممتاز في جل مبارياته السابقة ولن يكون خصما سهلا

** ربما نشاهد المهاجم سيف تيري في لقاء اليوم بعد أن تألق في التدريبات وربما نشاهد الغاني رشموندا وايضا نتوقع عودة نجم الوسط محمد الرشيد وارجو ان يبق منجد النيل في حراسة المرمي وان يواصل طبنجة المشوار في الطرف الشمال وعموما المباراة فرصة للمدرب جمال ابوعنجة ليعيد الثقة لنفسه ولفريقه وللجماهير التي لن تقبل باي هزيمة اخري في الدوري الممتاز .

** في سباق النقاط في الدوري الممتاز جماهير المريخ لا تنتظر هزائم الهلال إنما تنتظر انتصارات فريقها في المباريات المقبلة

** المريخ لم يخسر في الدوري الممتاز أربعة مرات الا في عهد هذا المجلس الفاشل

** لم اتوقع ان يحرز الأهلي العطبراوي هدفين في شباك الهلال و لكن هذا حدث امس في وجود السمؤال وبويا واطهر والمدافع المحترف

** الهلال حول الهزيمة أمام الاكسبريس الي انتصار بخماسية وده حالتو بدون جمهور يعني لو في جمهور كانت وصلت عشرة أهداف

** العراقي عماد محسن احرز اول هدف له بشعار الهلال في شباك الاكسبريس ولكن الهدف من ضربة جزاء وضربة الجزاء وسيلة جبانة لإحراز الأهداف كما قال بيليه الذي يعاني من الاكتئاب والعزلة هذه الايام

** بهزيمة المريخ في شندي وانتصار الهلال علي الأهلي امس بخماسية تصدر الهلال الدوري الممتاز بفارق الأهداف وإذا أراد المريخ العودة للصدارة عليه أن ينتصر في مباراة اليوم بعدد كبير من الأهداف

** الانضباط والسلوك الرفيع والأخلاق أولا قبل الكورة لذلك نقف مع د كمال شداد في قراره الصارم بعدم عودة بكري المدينة وسيف تيري للمنتخب الوطني ولن ندافع والله عن لاعب سيئ السلوك حتي لو بامكانه أن يعود للسودان بكأس العالم

** بكري المدينة أساء السلوك من قبل مع الحكم في مباراة باستاد شندي وتم إيقافه سته مباريات ولم يرعوي ولم يتعظ وجاء وكرر نفس السلوك في مباراة هلال الابيض وتم إيقافه عام ونصف خفضتها لجنة الانضباط لستة أشهر وعشر مباريات وتهرب قبلا من المنتخب الوطني ورفض السفر الي تونس أما سيف تيري فكلنا يعرف الأسباب التي أبعدته من المنتخب وهي أسباب مقنعة

** علي الصحافة الرياضية أن تقف في وجه أي لاعب يسيئ السلوك بدلا من هذا الدفاع المستميت عن بكري المدينة

** بكري المدينة لم يكن موجودا ووصل المنتخب الي نهائي الشأن بالمغرب وأحرز نتائج طيبة الان في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية ووصل الي دور المجموعات في تصفيات كأس العالم

** بعض المواقع وايضا بعض الصحف تحاول أن تدق اسفين بين كمال شداد والفرنسي مدرب المنتخب الوطني وقد ادعت امس أن الفرنسي طالب بضم بكري للمنتخب ونسأل اين شاهد الفرنسي بكري ليطالب بضمه وحتي ان كان الخبر صحيحا فشداد يمكن أن يقول للفرنسي شكرا جزيلا ومع السلامة

** مجلس إدارة الاتحاد العام أصدر قرارا بإلغاء جمعية المريخ التعاونية ووجه بانعقاد جمعية اخري لإجازة النظام الأساسي بعد تنقيحه لذلك د كمال شداد لا يملك حق الحديث عن النظام الأساسي في المريخ المجاز بواسطة الجمعية التعاونية التي تم إلغائها وحديثه بأن النظام الأساسي مطابق للوائح الفيفا حديث غريب ويشجع علي اجازة النظام الأساسي المعيب مرة اخري ..الصمت كان افضل لشداد احتراما لقرار مجلس الإدارة

** الزميلة الأستاذة فاطمة الصادق سردت في زاويتها امس جذء من تاريخ الهلال في البطولة الأفريقية وهو تاريخ مخيب بل فضيحة وأشارت فاطمة للهزائم التي تعرض لها الهلال أفريقيا باستاده في عهود سبقت عهد الكاردينال

** بهدوء نسأل المعتصمين الخمسين بنادي الهلال من سيدفع مرتب المدرب الغاني كواسي أبيي ومن يدفع مقدم العقد …من غير الكاردينال يا كوارتي

** الأهلي مروي فاجأ الخرطوم الوطني وانتصر عليه بهدف مساء أمس باستاد الخرطوم ….والتحية لمدربه فاروق جبرة

** حديث في المريخ عن التعاقد مع التونسي العرفاوي ليشرف علي تدريب الفريق والعرفاوي كما هو معروف كان مدرب لياقة في المريخ مع الزولفاني ..معقولة يا مادبو

** أيضا في الأخبار أن المريخ دخل في مفاوضات مع مدرب تونسي مغمور يدعي السليمي

** اتكلو علي الله يا مادبو واسمحوا لجمال ابوعنجة بالاستمرار حتي نهاية الموسم وأي مدرب جديد لن يستطيع أن يفعل شيئا في وجود مجلسكم الفاشل الضعيف

** الزمالك مدرسة الفن والهندسة سحق الترجي بثلاثية وأحرز كأس السوبر الأفريقي.. وسحق النصر الشباب برباعية في الدوري السعودي

** كنت تايه وكت غريب وافتكرتك اعز حبيب

** آخر دبوس

** متي يلعب المريخ أو الهلال في كأس السوبر الأفريقي…ربما بعد أن نذهب جميعا لشرفي او حمد النيل