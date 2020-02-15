الهلال يعبر للصدارة بخماسية في الاكسبريس.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ الاكسبريس يحرج الهلال ويسجل ثلاثية ويتقدم ويهدر ركلة جزاء

▪︎ ابوعاقلة ينقذ الهلال بهدفين متتاليين حاسما الشوط الاول

▪︎ الاباتشي يظهر بالرقم ٩ ويسجل من نقطة الجزاء

▪︎ دائرة الكرة تعود لرشدها وتفك الحظر المؤقت عن الرقم ٩

▪︎ مسك الختام عند الضي ومحاصرة للهدافين،،،

▪︎ رغم الخماسية دفاع الهلال ينذر بالخطر

▪︎ الشغيل يداوي ويفلق : صنع هدفين وتسبب في ركلة جزاء واستحق التبديل

▪︎ يونس الطيب عودة بائسة كفر عنها بصد ركلة الجزاء

▪︎ المريخ ومواجهة محفوفة بالمخاطر في مواجهة هلال الفاشر

▪︎ ملوك الشمال يحرجون الوطني في عقر داره ويحققون الفوز الثالث تواليا

▪︎ زمالك كارتيرون يحرج بطل افريقيا ويحرز السوبر بثلاثية

▪︎ كارتيرون بتخصص في الترجي ويحقق السوبر الثاني تواليا ،،،

▪︎ مدرب الهلال السابق حقق السوبر الافريقي مع مازيمبي ولم يصبر عليه الهلال

▪︎ حجز نجم المانيو النيجري القادم من الصين في الحضانة من فيروس كورونا

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# شعور عجيب وانت تسابق الزمن للحاق بمباراة الهلال واهلي عطبرة عبر الشاشة ، ويلاقيك واحد يعكننك ، ويقول ليك خلال ثلث ساعة الاكسبريس سجل ثلاثة اهداف ويتقدم على الهلال ،،

كيف سيكون شعورك وما هو توقعك لهذا السيناريو

وربما تعود بالذاكرة قليلا للوراء والنتيجة التعادلية لمباراة الدورة الاولى والاهلي متذيل ، والان ايضا متذيل والهلال بحكم المتصدر ومباراة مؤجلة بخلاف هذه المباراة يمكن ان يسبق من خلالها المريخ ،،

نقول رفقا بأصحاب القلوب الرهيفة،،

افضل سيناريو ان يكون الهلال مهزوما ويسجل هدف عكسي في مرماه والاهلي يسجل هدفين

وبخلاف هذا كانت النتيجة ستكون كارثية لو كانت ثلاثية نظيفة ،،

المهم في النهاية ان الهلال انتفض وعاد بريمونتادا سريعة حاسما الشوط الاول بثلاثية لهدفين

وفي الشوط الثاني سجل هدفين اخرين ليحسم المباراة بخماسية مقابل هدفين،،

والفوز قفز بالهلال للصدارة متساوياً مع المريخ في النقاط ومتفوقا بفارق الأهداف وللهلال مباراة مؤجلة مع هلال الفاشر ،،

والهلال تأثر لانه كان في الراحة الاسبوع الفائت ، والمريخ بعد ان يلعب اليوم سيكون في الراحة الاسبوع القادم وبعدها يسافر ليلعب في بورتسودان امام حي العرب،،

الهلال لن يكون في الراحة وسيواجه الامل المنافس بقوة على المركز الثاني والان هو في المركز الثالث ، وكان قد فاز على الهلال من خلال الدورة الاولى في عطبرة ،،

والان كيف جاءت مباراة الهلال ،،

الهلال لعب بنفس التشكيلة السابقة امام الشرطة كما توقعنا ، والجديد الوحيد من خلالها دخول الحارس يونس الطيب بدلا عن الحارس جمال سالم والذي منح راحة من هذه المباراة وكان البديل في دكة البدلاء أبوجا ،،

دفاع الهلال والمكون من اطهر والسمؤال وبويا والمحترف العاجي ديديه كاديو، كان الحلقة الأضعف في المباراة تسبب مع الحارس في الهدفين وتسبب في ركلة الجزاء بالاشتراك مع الشغيل المتباطيء في تمرير وابعاد الكرة من منطقة الهلال الخطرة في الشوط الثاني لصالح اهلي عطبرة ولكن الحارس يونس تصدى لها ،،

# في الوسط الشغيل ولعب على طريقة يداوي ويفلق عكسنا الشغلانة لظروف الترتيب،،

صنع الهدف الاول العكسي للهلال وهو يرسل الكرة عالية داخل الصندوق لمهاجميه ويتصدى لها مدافع الاهلى ويركنها في الشباك

وكذلك الكرة الملعوبة من اطهر من الكورنر وصلته داخل الصندوق وقلشها لابوعاقلة الذي عادل منها النتيجة للهلال ،،

لعب بجوارالشغيل ، ابوعاقلة وكان نجم المباراة الاول بتسجيله ثنائية وتسببه في ركلة الجزاء التى لأمس فيها اللاعب الكرة بيده ،،

ولعب بشة وكان اقل عطاءا ولعب المايسترو عبدالرؤوف وبرغم ان مستواه قل عن المباراة السابقة ولكنه تحرك وصنع الهدف الثالث لابوعاقلة الذي تقدم به الهلال على الاهلى للمرة الثانية ناهيا الشوط الاول ٢/٣ ،،،

في الهجوم الاباتشي عماد محسن و الضي وكلاهما سجل ،،

وتفاصيل الأهداف

بكر الهلال بالتسجيل ولكن بهدف عكسي في شباكه سجله دفاع الاهلي

ولم يهنأ الهلال بالهدف تقدم الاهلى من ربكة هلالية كرة داخل الصندوق يسقطها لاعب اهلاوي لزميله ويسجل رغم كثافة لاعبي الهلال ،،

ثم يردفونه بالهدف الثاني والكرة او المخالفة تسدد مباشرة ويحاول الحارس استلامها لتسقط منه ويعيدونها من جديد للشباك هدف ثاني للأهلي من هداف الفريق احمد اسماعيل ،،

وبعدها احس الهلال بالمسئولية وكثف من هجومه وسيطرته وسجل له ابوعاقلة هدف التعادل مستفيدا من ركنية ساقطة داخل الصندوق هيأها الشغيل ليسجل منها ابوعاقلة برأسه ، وقصة الهدف بدأت أساسا من مخالفة للهلال سددها اطهر الطاهر على طريقته أبعدها الحارس للكورنر ونفذت وجاء منها الهدف ،،

والهدف للثالث هدف تقدم الهلال جاء مع خواتيم الشوط الاول وسجله ايضا ابوعاقلة مستفيدا من تحركه داخل الصندوق ومن ثم تمركزه الجيد لحظة استقبال المايسترو عبدالرؤوف لتمريره الضي وهو يتوغل بها ويسدد في المرمى ليصدها الحارس يجدها ابوعاقلة ويسجل منها الهدف الثالث للهلال والذي انتهى عليه الشوط الاول،،

الشوط الاول يمكن ان نقول انه انتهى في مستواه مناصفة بين الفريقين رغم تقدم الهلال

ارتباك دفاع الهلال ساعد الاهلى كثيرا

في الشوط الثاني تحسن الهلال سيطر على المباراة ولكن مع غياب الأهداف او تاخرها

الهلال خلال هذا الشوط قاد عدة هجمات وتحرك عماد يونس بإيجابية ونتجت ركنية نفذت بصورة مثالية وقبل ان يسددها ابوعاقلة برأسه في الشباك كان تدخل مدافع الاهلى بيده لإبعاد الكرة وكانت ركلة جزاء هلالية سجل منها الاباتشي اول أهدافه في الممتاز والرسمية منذ قدومة ، ليفك النحس خاصة بعد قرار دائرة الكرة وعودتها لرشدها بعد ان كانت قد قررت حجب الرقم تخليدا لذكرى والى الدين ،،

الطريقة التى يجل بها ركلة الجزاء كانت رائعة واحترافية ، لعبها اللاعب بكل برود وهدوء ،،

وكان بإمكان الاكسبريس تقليص الفارق لو لا تألق يونس وتكفيره عن الأخطاء التى ارتكبها بصد ركلة جزاء للأهلي ارتكبها السمؤال مع المهاجم الذي استفاد من كرة تباطأ الشغيل في تمريرها وأبعادها من منطقة الهلال،،

وكان النقر محقا في استبدال الشغيل بعدها باللاعب مؤمن عصام والذي من المفترض ان يجد الفرصة كاملة ،،

ومن التبديلات المثمرة للهلال دخول سليم بديلا للاعب بشة

من اخطر الهجمات ومن وسط الملعب انطلق الاباتشي بالكرة من الجهة اليمنى وانتظر سليم ليأخذ موقعه ويمرر له كرة هدف غير مباشر ، يمر سليم ويمررها للضي الذي سجل منها الهدف الخامس وكان مسك ختام،،،

من تبديلات الهلال مع الختام لإشراك لاعب الشباب دفع الله كان خروج السمؤال ،،

من خلال المباراة يمكن ان نقول بان مستوى الهلال ينبيء بالخطر واذا كنت بهذا الحال في مواجهة المتذيل ، والمباراة القادمة مع الامل المنافس القوي على المركز الثاني والفائز على الهلال في الدورة الاولى ،،

برغم الاداء المتواضع لعدد كبير من اللاعبين ومع هذا يمكن ان نعطي النجومية للاعب ابوعاقلة دافع ببسالة وهاجم بقوة ،،وبعده يمكن ان ياتي الضي رغم اختفائه لفترات ولكن تحركاته كانت خطرة ساعدت زملائه سجل هدف وصنع هدف بتمريرة غير مباشرة ،

وايضاً الاباتشي كانت تحركاته وتصميمه وعزيمته كبيرة سجل من نقطة الجزاء وصنع تمريرة غير مباشرة لهدف ،،

وايضاً المايسترو كان له دوره في صناعة الهدف الثالث للهلال والحارس يصد قذيفته ليجدها ابوعاقلة ويسجل منها ،،

الشغيل لو لا أخطائه الدفاعية وتسببه في اعادة الكرة التى ارتكبت بعد ذلك ركلة جزاء ضد الهلال كان يمكن ان يكون من بين النجوم لانه ساعد بصورة او اخرى في الهدف العكسي لصالح الهلال وهدف التعادل ،،،

بقية اللاعبين تفاوتت مستوياتهم ويمكن ان يكون اطهر الطاهر وقذائفه وكراته الثابتة التى لم يستفيد منها زملائه ،،

مبروك للهلال الفوز والصدارة والتقدم في بقية المباريات ،،

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لحن الختام

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# الهلال نعم فاز وحقق النقاط الثلاثة وبتصدر بفارق الأهداف ، ولكن القادم اخطر ،،

# اليوم يلعب المريخ في مواجهة هلال الفاشر في مباراة محفوفة بالمخاطر ، ويكفي ان الخيالة قهروا اهلي شندي الذي قهر المريخ بهدف ،،

هلال الفاشر في الدورة الثانية كان قد خسر من حي العرب ببورتسودان ، والمريخ بعد هذه المباراة وبعد اسبوع الراحة سيطير لبورتسودان ويواجه حي العرب هناك ،،

# اهلي مروي ملوك الشمال في الدورة الثانية يسير في الطريق السليم ٩ نقاط من ٣ مباريات نتمنى ان يحافظوا على هذا المستوى ويبدو ان رجل فييرا مباركة على الفريق ،،

# الفلاح المنتفض بقيادة مدرب الهلال السابق صلاح ادم والذي لم يخسر حتى الان من جولتين ويواجه الرابطة اليوم في كوستي ، بعد البرمجة الجديدة سيواجه الهلال بعد الجولة القادمة في عطبرة وكان الهلال فاز في الدورة الاولى بخماسية ،،

الهلال سيواجه الامل بالجوهرة الزرقاء هذا الاسبوع والمباراة ثارية للهلال ولا مجال للتفريط ،،

# انتقادات كثيرة وردود فعل لما سطرناه حول التقليدية في اختيار نجوم المنتخب ،،لاعبين لا يشاركون مع فرقهم بسبب الاصابات ولاعبين لم يثبتوا وجودهم ومشاكل كثيرة للمدافعين المولفين ،،

قالوها لا جدبد ولا نتوقع خيرا للمنتخب مع المدرب الجديد ضد غانا ،،،ما لم يعاد النظر في الاختيارات والتركيز على المستوى وليس الاسماء وموازنات القمة ،،،

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الحالة

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# ظفر الزمالك بلقب السوبر الافريقي بعد فوزه على الترجي بثلاثية مقابل هدف

بكر يوسف أوباما بالهدف الاول ، وعادل من نقطة الجزاء بواسطة الجزائري عبدالرؤوف ، ليعود اشرف بن شرقي ويسجل هدف التقدم ويختتمها في الزمن القاتل بهدف ثان ،،

الهزيمة فضيحة لبطل افريقيا وهو يخسر السوبر للمرة الثانية تواليا من بطل الكونفدرالية

والمشكلة الخسارتين من مدرب واحد كارتيرون ، الاولى كانت عندما كان في الموسم الماضي يقود الرجاء المغربي وفي مواجهة الترجي نفسه ،،

تريقة شديدة من انصار الوداد المظلوم في اللقب الافريقي بان مستوى البطل لا يمكن ان يكون اقل من بطل الكونفدرالية ،،

والسخرية وصلت للبعض محذرين من قطع سلوك وبلكات الفار ،،،

كارتيرون كتب اسمه مع ثلاثة مدربين اخرين حققوا اللقب مرتين. لكن ليس تواليا منهم مدرب الاهلى السابق البرتغالي جوزيه مانويل والمدرب الاخر مدرب الهلال السابق والذي لم يصبر عليه الهلال السنغالي لامين نداي ،،مع مازيمبي الكونغولي ،،،

– مدرب الترجي معين الشعباني تعرض لهزائم شنيعة مع الترجي ولا يزال مدربا للفريق ،

خسر من العين في كاس العالم للأندية ٢٠١٨ ، وخسر السوبر الافريقي امام الرجاء ٢٠١٩ ، وخرج من البطولة العربية امام أولمبيك المغربي ، و وخسر امام الهلال السعودي بي كاس الاندية العالمية الاخيرة ، وهاهو يخسر امام الزمالك مجددا في السوبر الافريقي ،،

الترجي سيواجه كارتيرون الزمالك مجددا في ربع نهائي الابطال ،،

خارج النص،،،،

بطل الكونفدرالية البطولة الثانية يواجه بطل الابطال في السوبر ، هل سمعتم بمواجهة المريخ مع بطل الابطال لنعترف ببطولته التى محيت من الوجود ،،،

لانها من العصر الحجري يبدو انه وقتها لم يكن هناك لقاء للسوبر من أساسه ،،،

# في انجلترا وضع نجم المانيو النيجيري والقادم من الصين ايجالو بسبب لعنة فيروس كورونا تحت المراقبة ،،،

اللاعب لم ينضم لتدريبات الفريق بعد ما لم يتجاوز فترة حضانة الفيروس والمحددة بأسبوعين ،،،

اللاعب الان تحت الرقابة والكشوفات الدقيقة ،،،ما فيش لعب ،،،