استعادة الاجادة.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أداء المريخ الحالي يقرع ناقوس الخطر بشدة في ظل تباين النتائج السيئة التي تعرّض لها الفريق مؤخراً في صورة لم نتابع حدوثها قريباً في ديار الأحمر.

كل مكونات الزعيم أحست بالخطر المدلهم الآن ما خلا المجلس (النائم في العسل) و كأنما أن فقدان الصدارة المقرون بسوء الأداء و المردود الفني الضعيف من الدكة الفنية لا يعنيهم البتة.

هل تصدق عزيزي القارئ بأن المريخ في آخر ست مباريات دورية قد خسر ثلاث منها مع عرّض فني علي أسوأ ما يكون!!

من 18 نقطة ممكنة فقد الفريق 9 نقاط كاملات في وقتٍ تحلُم فيه قاعدته العريضة بالحفاظ علي درع الدوري الذي أحرزه الفريق بعد غياب و سلسلة من الاخفاقات المحلية و الخارجية!!

كل هذا حدث و يحدُث في الديار الحمراء وسط ردة فعل (صفرية) من مجلس الكنكشة و الفشل الذي (رمي عود الفريق) تماماً و بات في حلٍ من اعداده أو تدريبه أو حتي نتائجه التي تُنذر بالابتعاد عن مركز الصدارة و التفريط فيها بسهولة لصالح الخصوم الآخرين!

و للأسف فقد تقمص الفريق دور ترياق الشفاء و العودة لخصومه.. فبسبب نتائجه السيئة عاد الهلال (التعبان جداً) لساحة التنافس علي اللقب.. و عبره لعق الأهلي شندي (المترنح للغاية) جراحاته و بات يُفكر في الأفضل.. و به تضخم حلم الأمل عطبرة بالصورة التي جعلت أهله يعتقدون بأنهم قد يفوزون بالممتاز لمجرد أنهم زاحموا في صدارة الدورة الأولي بسبب تقاعس المريخ و انهزامه في عطبرة!!

و عجباً لإدارة أقالت ابراهومه الذي انتزع درع الدوري السابق.. ثم أتت بممرن مغمور ثم أقالته لخسارةٍ واحدة من (حي الوادي نيالا) ثم تقاعست و تماوتت أمام خسائر أبو عنجة التي بلغت ثلاث مباريات في آخر ست مباريات و كأنهم ينتظرون أن يقع الفأس في الرأس حتي يفقد الفريق الأمل حسابياً و منطقياً في الفوز بالدوري ليتحركوا بعدها؟!!

ماذا تنتظرون يا هؤلاء.. و كل يوم يمر علي المريخ في ظل بقاء أبو عنجة علي رأس الدفة الفنية للأحمر لهو خصم علي المريخ و علي حظوظه التي تتناقص بشدة جرآء الفقر الفني المدقع الذي يتمتع به مدربٌ جل سيرته الذاتية مرتبط مع أندية التأهيلي و ما شابهها من أندية ضعيفة.

حتي متي سنلتحف الصبر و نحن نتابع التصريحات المبهمة حول اقتراب الادارة من التعاقد مع مدير فني في قامة المريخ؟

و أي حدث سيحرككم أكثر من الخسائر المتتالية تحت إمرة مدرب ما كان له أن يقود الفريق في الدورة الثانية من الأساس؟!

أغيثوا المريخ قبل أن نبكي علي اللبن المسكوب و حينها لا ينفع الندم.

*نبضات متفرقة*

نتمني أن يغسل الفريق جراحاته اليوم أمام هلال الفاشر.

هلال الفاشر صعد أول مرة في موسم 2013 ثم غادر الممتاز في 2016 و عاد هذا الموسم.

في موسم 2014 حلّ هلال الفاشر سادساً في الترتيب العام للدوري.. و في 2015 حلّ ثامناً و في 2016 تواجد في المركز 17 الذي لم يؤهله للبقاء في الدرجة الممتازة ليغادرها الفريق يوم 13. 2. 2016 بعد التعادل بهدفين لكل فريق أمام الأمير البحراوي.

تأريخياً فقد التقي الفريقان في 7 مواجهات سابقة.. فاز المريخ في 6 و واحدة انتهت بالتعادل السلبي و كانت في يوم 4/2/2016 بمدينة الفاشر.

خلال اللقاءات الــ7 الماضية فقد احرز رماة المريخ 17 هدف في شباك ضيفه مقابل هدفين فقط ولجا في المرمي الأحمر.

آخر ست مباريات للمريخ تباينت فيها النتائج بصورة نادرة جداً في تأريخ الفريق.. إذ فاز الأحمر في ثلاث مباريات (الأهلي شندي ـ الشرطة القضارف و هلال كادرقلي) و خسر ثلاث مباريات ضد كلٍ من (الأمل عطبرة ـ هلال الأبيض و الأهلي شندي).

آخر ست مباريات لهلال الفاشر فاز خلالها في ثلاث مباريات (حي العرب و الأهلي شندي ذهاباً و اياباً) و تعادل مرتين (بهدف لكل فريق ضد الأهلي مروي و سلبياً أمام الأمل عطبرة) و خسر مباراة واحدة كانت أمام حي العرب بورتسودان بهدفين نظيفين.

المريخ أدي 18 مباراة في الدوري.. 10 خارج ملعبه (فاز في 6 و خسر 4) و 8 مباريات بملعبه (فاز في 6 و تعادل مرتين) و قد أحرز الفريق 30 هدف (١٦ بملعبه و 14 خارجه) بمتوسط أهداف 0.82 في كل مباراة.

هلال الفاشر أدي 17 مباراة حتي الآن و له مباراة مؤجلة ضد الهلال العاصمي.. و قد توزعت مبارياته لــ7 داخل ملعبه (فاز في 5 و تعادل في واحدة و خسر واحدة كانت ضد المريخ) و 10 خارج ملعبه (فاز في واحدة و تعادل في 4 و خسر 5) و أحرز رماته 23 هدف (16 في ملعبهم و 7 خارجه).

لا بديل للمريخ اليوم سوي الفوز.. و الفوز فقط بحول الله و قوته.

أي خسارة جديدة (لا قدر الله)تعني فقدان الأمل نهائياً في الدوري.

المباراة ستشهد أول ظهور للمهاجم ريشموند.. مع امنياتنا له بالتوفيق.

نتمني أن نتابع عودة قوية لهداف الفريق رمضان عجب.

*نبضة أخيرة*

بالتوفيق للمريخ العظيم.