عيد الحب والهلال.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*امس كان عيد الحب

*كل سنة والمحبة سارحه بيننا ووطنا ينهل من حبنا

*كل سنة وثورتنا تكبر بي حبنا وتلمنا وتضمنا وغير الوطن مافي شئ يهمنا

*المهم

*الجمعة كان عيد الحب

*والخميس كان عيد ميلاد الهلال

*يوم الخميس بلغ الهلال تسعين سنة

*تسعون عام بالتمام أكملها الهلال في الدنيا دي

*ولازال فردا

*لم ينعم الله عليه بولادة بطولة خارجية

*تسعون عام والهلال عاقر لم ينجب بطولة خارجية

*كلمناهم قلنا ليهم كتروا الدعاء

*مفروض الهلال يقول اللهم لاتذرني فردا

*يمكن ربنا يفك عقم البطولات الخارجية ده ولو مرة في العمر

*قلنا يمكن ولادة بطولة خارجية للهلال تتم بالحقن المجهري

*لكن بعد الحقن المجهري بتاع دكتور سادومبا فشل قطعنا العشم من الحقن المجهري

*وطفل انابيب طرشق من زمن بتدق محل الحقنة

*ياهو العقم

*ولحكمة يعلمها الله

*تسعين سنة والهلال عاصر الانجليز والاستقلال واول حكومة وطنية

*وعبود

*وعاصر اكتوبر

*وكل الديمقراطيات

*وعاصر مايو

*وانتفاضة ابريل

*وانقلاب الانقاذ

*وثورة ديسمبر وقطر عطبرة الشهير

*بل نجد ان مشاركات الهلال الرياضية بدت قبل مشاركات الامام الصادق بكتير

*واذا حللنا فترة الحكم الثنائي

*نجد ان الهلال قد عاصر الاتراك بحكم ان تركيا كانت طرفا مستترا في الحكم الثنائي

*يبقي الهلال حضر التركية السابقة

*وقال خالد عزالدين ان الهلال هو نادي الحركة الوطنية

*والحركة الوطنية طبعا بتشمل علي عبداللطيف وعبد الفضيل الماظ

*تبقي القصة ماشة علي المية سنة ما تسعين بس

*ده حالتو ود حبوبة ماجبنا سيرتو

*كل سنة والاهلة بخير وصفرهم ان شاء الله يكبر في عز الكاردينال

*وحكاية عقم البطولات الخارجية ده مايعقدكم ياروشا

*ده مامرض

*دي قسمة

*وقد يكون سبب القسمة مرض

*جلوا فكرة بطولة خارجية

*وتعالوا نديكم سيكافا صغيروني ربوهوا

*مافيها شى ود اخوكم

*حلاتو يترسل ليكم ويملا عليكم داركم الخلا ده

*المهم

*قالوا مهاجمنا الجديد بتاع عطبرة مصاب

*واذا صح الخبر

*يبقي المعني واضح

*اشترينا وماجسينا

*وكان ماجسينا

*احتمال نكتشف سديس في البيعة

*ده في حد ذاتو قصور من لجنة التسجيلات وعدم دراية وخبرة من القائمين علي الامر من اعضاء المجلس

*وتبقي حوكمة عنيدة ساي

*ماحوكمة رشيدة

*ايها الناس

*اجري الحبيب مشجع المريخ الكبير الاخ التقي عملية تفتيت حصوة بمستشفي المعلم تمت بسلام

*حمدالله علي السلامة الاخ التقي وجميع الاخوة في ابوقوتة

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*تعرف ياوالينا

*الجماعة الجوة ديك

*من حقهم علينا

*نعمل ليهم كورسات لغة يا والينا

*شايف مشيتهم هناك بقت مسألة وقت بالنسبة لينا

*وانجليزي اللمبي ده بوديهم المشنقة يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال بنصبر لو عرفنا فترة سجنا في الضيق ده بتنتهي متين..لكن اعتقال ساكت بنعضي بعد ده

والي لقاء

سلك