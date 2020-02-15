عاجل.. إتحاد الكرة يفتح بلاغ جنائي ضد نادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف قيادي باتحاد كرة القدم السوداني عبر (سودانا فوق) أنهم بصدد إجراء تحقيق عاجل بشأن عضوية النادي والممارسات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، خاصة حول الايصالات

الخاصة بالعضوية لنائبا رئيس اتحاد كرة القدم السوداني البروف محمد جلال والباشمهندس نصر الدين حميدتي وبعض الشخصيات داخل النادي التي قالت إنها دفعت أموال من عدد كبير من المريخاب بهدف استخراج عضوية لهم دون أن تدخل هذه الأموال خزينة النادي.

وكشف القيادي ان المستشار القانوني لاتحاد الكرة سوف يقوم بفتح بلاغ جنائي عن التزوير في هذه الاتصالات بالإضافة إلى شكاوي أعضاء تقول دفعوا أموالاً في “قروبات واتساب” لاستخراج عضوية دون أن يحصلوا عليها.