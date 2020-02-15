إجتماع طارئ لتمهيدية تجار الذهب لإختيار عضو آلية تحديد أسعار الصرف

الخليج 365 : تعقد اللجنة التمهيدية لصاغة وتجار الذهب، إجتماعاً طارئاً اليوم “السبت”، لترشيح عضو من تجار الذهب لآلية تحديد أسعار الصرف.

ومن المقرر أن تتكون الآلية من بنك السودان المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن وتجار الذهب.

وكان الأمين العام للجنة التمهيدية لتجار وصاغة الذهب عاطف أحمد عبد القادر، شكا من تأخر الإجراءات الخاصة ببدء صادرات الذهب للخارج، وطالب وزارة المالية بالإسراع في تكوين آلية حكومية لبدء الصادر فورا.

وقال لـ(باج نيوز) الأسبوع الماضي، إنهم يخططون لتصدير ما لا يقل عن (100) كيلو يومياً حال اكتمال الإجراءات الخاصة بعملية صادر الذهب للقطاع الخاص. وطالب وزارة المالية بالبت في إجراءات الصادر سريعاً، بجانب تكوين آلية حكومية خاصة بالصادر. المادة السابقة وزير الخارجية القطري: جهود حل الأزمة مع وزير الخارجية القطري: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات أخفقت المقالة القادمة خلايا مسلحة بشرق النيل.. بينات وحقائق!

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