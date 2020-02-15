(138) ألف طن محاصيل صادر مدينة الأبيض

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بلغت جملة المحاصيل الزراعية التي تم تصديرها من أسواق المحاصيل بمدينة الأبيض خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من العام السابق 138 ألف طن و211 طن و855 كيلو إلى الأسواق العالمية والعربية المختلفة.
وفي تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) أوضح الأستاذ هشام بشير العبيد المدير التنفيذي للأسواق المحاصيل بمدينة الأبيض أن المحاصيل الزراعية التي تم تصديرها شملت الفول المقشور والخام صمغ الهشاب والطلح.
وأضاف أن المحاصيل شملت ايضاً الكركدي السمسم حب البطيخ السنمكه والامباز، لافتا إلى أن جملة المحاصيل التي وردت من مناطق الإنتاج المختلفة والولايات المجاورة في ذات العام بلغت 207 ألف و209 طن شملت محاصيل الفول المقشور والخام الكركدي السمسم صمغ الهشاب والطلح و حب بطيخ
وأوضح أن الموسم التسويقي لبورصة أسواق المحاصيل بمدينة الأبيض والأسواق الفرعية شهد زيادة ملحوظة في تدفقات الوراد من المحاصيل مقارنة بحجم الوراد في العام 2018م، مبينا أن حجم الوراد كان في العام ٢٠١٨ م 108 ألف و119 طن من المحاصيل المختلفة.
وقال إن ذلك يرجع إلى التأسيس الجيد للموسم الزراعي خلال العام الماضي والترتيبات الفنية والإدارية الاستعدادات المبكرة التي قامت بها إدارة أسواق المحاصيل بجانب وضع الخطط والتدابير المحكمة لمنع تهريب المحاصيل وذلك من خلال نقاط الرقابة الثابتة والمتحركة المنتشرة في انحاء محلية شيكان كافة.
واكد أن الموسم التسويقي في بورصة أسواق المحاصيل بكل من الأبيض والأسواق الفرعية يشهد الآن حركة نشطة وتدفقات كبيرة من المحاصيل الزراعية الورادة من مناطق الإنتاج المختلفة.
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