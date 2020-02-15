الرئيس الفنزويلي يكشف موعد القبض على زعيم المعارضة خوان غوايدو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه “سيأمر بالقبض على زعيم المعارضة خوان غوايدو، بمجرد أن يصدر بذلك مسوغ قانون”.

وقال مادورو، في تصريحات مع وسائل إعلام دولية أمس الجمعة، بعد ثلاثة أيام من عودة غوايدو من جولته في الولايات المتحدة وأوروبا، إن “زعيم المعارضة المدعوم من الغرب سوف يعتقل عندما يقر النظام القضائي بضرورة سجنه عقابا على جميع الجرائم التي اقترفها”، وذلك حسب “أسوشيتد برس” الأمريكية.

واتهم الرئيس الفنزويلي، السفير الفرنسي لدى فنزويلا، رومان نادال بـ”التدخل في الشؤون الفنزويليّة”، وذلك بعد استقباله زعيم المعارضة خوان غوايدو في المطار، عند عودته إلى كاراكاس من جولة دوليّة.

وأكد أن “فنزويلا تدرس الرد على هذا التدخل”، ولم يستبعد احتمال طرد السفير الفرنسي. متسائلا عن “رد فعل السلطات الفرنسية فيما لو شارك السفير الفنزويلي في فرنسا بتظاهرة للسترات الصفر”.

كما اتهم مادورو، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بأنه يسعى إلى نزاع مسلح بين بلديهما.

وقال إن “بولسونارو يقوم بتدريب القوات المسلحة البرازيلية لنزاع مسلح مع فنزويلا، وبدعمه مجموعة إرهابيين هاجموا ثكنة عسكرية فنزويلية”.

وأضاف: “هناك مجموعات إرهابية تعد انطلاقا من الأراضي البرازيلية هجمات وعمليات توغل عسكرية ضد فنزويلا ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا”.