شذى عبد الله: لا بد أن نرتقى لمستوى الأغنية الرصينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت المطربة الشابة شذى عبد الله إنها حريصة على تكوين شخصيتها الفنية من خلال أعمالها الخاصة وتجاوز مرحلة التقليد حتى يظهر الفنان بأعماله المقنعة للناس. وقالت إنها متأثرة بالفنانين الكبار الذين شكلوا وجدان الشعب السوداني لذلك فهي حريصة على تقديم أغنيات خاصة ذات معنى ومضمون وقيمة لأن الفن مسؤولية وليس مجرد سعي وراء الشهرة والمال. وطالبت زملائها الفنانين بالحرص على تجويد الأعمال المقدمة حتى يكون الجيل الحالي امتداداً حقيقياً للأجيال السابقة التي قدمت أعمالاً خالدة، وأشادت شذى بحسب صحيفة الدار لحرصها على ملاحقة كافة الأحداث التي تهم المشاهد السوداني وتلبي طموحاته.

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