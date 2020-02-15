أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : 15/02/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 51.5000 51.7575 51.6288 الين الياباني 0.4687 0.4710 0.4699 الجنيه الاسترليني 66.6926 67.0261 66.8593 الفرنك السويسري 52.6531 52.9164 52.7847 الدولار الكندي 38.8571 39.0514 38.9542 كرونة السويدية 5.3345 5.3612 5.3478 الكرونة النرويجية 5.5610 5.5888 5.5749 الكرون الدنماركي 7.4921 7.5296 7.5108 الدينار الكويتي 167.8618 168.7011 168.2815 الريال السعودي 13.7322 13.8009 13.7665 الدرهم الاماراتي 14.0224 14.0925 14.0575 الريال القطري 14.1445 14.2152 14.1799 الدينار البحريني 136.5685 137.2513 136.9099 ريال عماني 133.7662 134.4350 134.1006 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 70.0190 70.3902 70.2046 الدولار الحسابي (مصر) 3.7194 3.7650 3.7422 اليورو 55.9831 56.2630 56.1230 XAR 2607.0989 2620.4339 2613.7664 المادة السابقة أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق15فبراير2020م المقالة القادمة لافروف: علاقاتنا مع تركيا جيدة جدا ولكن ذلك لا يعني أن نتفق على كل شئ

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