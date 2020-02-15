تجار بسوق ودمدني يشكون فوضى أسعار السلع الإستهلاكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب تجار بسوق ودمدني ضبط فوضى أسعار السلع الإستهلاكية خاصة سلعة السكر .

وكشف التاجر عبدالوهاب محمد فى حديثه لـ(الجريدة) أمس عن تذبذب أسعار السكر ، وأرجع ذلك لانخفاض الجنيه أمام الدولار وفوضى الشركات بجانب احتكار بعض التجار للسكر ، ووصف تلك الزيادات بغير المنطقية .

وشدد على ضرورة التفات الأجهزة الرسمية للحد من تفلت الاسعار وأحكام دورها الرقابي ولفت الى ان المواطن هو من يتجرع مرارة ارتفاع الاسعار .

و شدد عدد من مواطني ودمدني على ضرورة إيقاع أقصى العقوبات على كل من تثبت إدانته باحتكار السلع وتخزينها تماشيا مع مطلوبات الثورة ، وأكدوا على ضرورة اجتثاث فلول النظام البائد لاستمرارهم في المتاجر ة بمعاش الناس .