الطلاق.. هدية فنان مصري لزوجته الإعلامية بعيد الحب

استغل الفنان محمد علي رزق عيد الحب ليعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية سارة فهيم عبر حسابه الخاص على فيسبوك بعد زواج لم يكمل العامين، وتمنى لها أن تجد التعويض المناسب في حياتها المقبلة.

وكتب: بحسب العربية نت “أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شيء.. شكراً ليكي كنتي خير زوجة. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير”.

يذكر أن محمد علي رزق شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل “شبر مية” مع أحمد السعدني وندا موسى وعدد من النجوم الشباب.

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وكان حفل زفاف الفنان على سارة فهيم، أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر يوم 17 يوليو 2018، بحضور عدد كبير من نجوم الفن يتقدمهم الفنان أحمد السقا، ونجوم ملحمة “الأب الروحي” من الشباب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)