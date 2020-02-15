بابكر سلك يكتب: عيد الحب والهلال

] أمس كان عيد الحب. ] كل سنة والمحبة سارحة بيننا ووطنا ينهل من حبنا. ] كل سنة وثورتنا تكبر بي حبنا وتلمنا وتضمنا وغير الوطن مافي شيء يهمنا. ] المهم. ] الجمعة كان عيد الحب. ] والخميس كان عيد ميلاد الهلال. ] يوم الخميس بلغ الهلال تسعين سنة. ] تسعون عاماً بالتمام أكملها الهلال في الدنيا دي. ] ولازال فرداً. ] لم ينعم الله عليه بولادة بطولة خارجية. ] تسعون عاماً والهلال عاقر لم ينجب بطولة خارجية. ] كلمناهم قلنا ليهم كتروا الدعاء. ] مفروض الهلال يقول اللهم لاتذرني فرداً. ] يمكن ربنا يفك عقم البطولات الخارجية ده ولو مرة في العمر. ] قلنا يمكن ولادة بطولة خارجية للهلال تتم بالحقن المجهري. ] لكن بعد الحقن المجهري بتاع دكتور سادومبا فشل قطعنا العشم من الحقن المجهري. ] وطفل أنابيب طرشق من زمن بتدق محل الحقنة. ] ياهو العقم. ] ولحكمة يعلمها الله. ] تسعين سنة والهلال عاصر الإنجليز والاستقلال وأول حكومة وطنية. ] وعبود. ] وعاصر أكتوبر. . وكل الديمقراطيات. ] وعاصر مايو. ] وإنتفاضة ابريل. وانقلاب الإنقاذ. ] وثورة ديسمبر وقطر عطبرة الشهير. ] بل نجد أن مشاركات الهلال الرياضية بدت قبل مشاركات الأمام الصادق بكتير. ] وإذا حللنا فترة الحكم الثنائي. ] نجد أن الهلال قد عاصر الأتراك بحكم أن تركيا كانت طرفاً مستتراً في الحكم الثنائي. ] يبقى الهلال حضر التركية السابقة. ] وقال خالد عزالدين أن الهلال هو نادي الحركة الوطنية. ] والحركة الوطنية طبعاً بتشمل علي عبداللطيف وعبد الفضيل الماظ. ] تبقى القصة ماشة على المية سنة ما تسعين بس. ] ده حالتو ود حبوبة ماجبنا سيرتو. ] كل سنة والأهلة بخير وصفرهم إن شاء الله يكبر في عز الكاردينال. ] وحكاية عقم البطولات الخارجية ده مايعقدكم ياروشا. ] ده مامرض. ] دي قسمة. Advertisements ] وقد يكون سبب القسمة مرض. ] جلوا فكرة بطولة خارجية. ] وتعالوا نديكم سيكافا صغيروني ربوهوا. ] مافيها شيء ود اخوكم . ] حلاتو يترسل ليكم ويملأ عليكم داركم الخلا ده. ] المهم. ] قالوا مهاجمنا الجديد بتاع عطبرة مصاب. ] وإذا صح الخبر. ] يبقى المعني واضح. ] أشترينا وماجسينا. ] وكان ماجسينا. ] احتمال نكتشف سديس في البيعة. ] ده في حد ذاتو قصور من لجنة التسجيلات وعدم دراية وخبرة من القائمين على الأمر من أعضاء المجلس. ] وتبقى حوكمة عنيدة ساي. ] ماحوكمة رشيدة. ] أيها الناس. ] أجرى الحبيب مشجع المريخ الكبير الأخ إلتقى عملية تفتيت حصوة بمستشفى المعلم تمت بسلام. ] حمدالله علي السلامة الأخ إلتقى وجميع الأخوة في أبوقوتة. ] أيها الناس ] إن تنصروا الله ينصركم. ] أها ] نجي لي شمارات والي الخرتوم. ] تعرف ياوالينا. ] الجماعة الجوة ديك. ] من حقهم علينا. ] نعمل ليهم كورسات لغة يا والينا. ] شايف مشيتهم هناك بقت مسألة وقت بالنسبة لينا. ] وانجليزي اللمبي ده بوديهم المشنقة يا والينا. سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال بنصبر لو عرفنا فترة سجنا في الضيق ده بتنتهي متين..لكن اعتقال ساكت بنعضي بعد ده. صحيفة الانتباهة

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