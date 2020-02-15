آلية مراقبة الوقود تضبط مخالفة سائق تانكر

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ضبطت آلية مراقبة توزيع الوقود بولاية الخرطوم اليوم سائق تانكر يفرغ الوقود في تنوكة (الهاوزرات) بحسب سونا تمهيداً لبيعه في السوق الأسود، مما يعد مخالفة وتم بموجبها فصل السائق من العمل وحرمانه من العمل بالشركة التي يتبع لها،

وناشدت الآلية المواطنين الكرام ولجان المقاومة بجميع الأحياء المراقبة والتبليغ عن مثل هذه التجاوزات في إطار شعار (الشعب يحمي حقوقه).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)