مؤتمر مقابر محلية الخرطوم: زيادة مضطردة في أعداد الموتى

نبه مؤتمر مقابر محلية الخرطوم بحسب سونا إلى الزيادة المضطردة في أعداد دفن المتوفين بمقابر المحلية المختلفة في ظل محدودية وسعة المقابر الموجودة وعدم وجود بدائل ماثلة يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، وكشف المؤتمر الذي نظمه مجلس الدعوة والإرشاد ولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم بالتنسيق مع منظمة حسن الخاتمة اليوم بحضور المدير التنفيذي المكلف للمحلية عواطف عثمان النور عن مايقارب الـ (441) حالة دفن لمتوفين كل شهر بمقابر المحلية فيما بلغ عدد المتوفين فقط بمقابر الصحافة منذ إنشاءها (100) ألف شخص الأمر الذي ينسحب علية امتلاء المقابر وعدم وجود أماكن جديدة للدفن،

إلى ذلك حذر المؤتمر من مخاطر الانتهاكات بالمقابر علي حرمات الموتي من رمي النفايات والأنقاض وتحويل بعضها أماكن لممارسة الظواهر السالبة التي تتنافي مع حرمة المكان،

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هذا وأوصي المؤتمر بضرورة تعيين حراسات وخفراء لجميع مقابر محلية الخرطوم وقيام حملات لإزالة المظاهر السالبة والتعديات علي حرمات المتوفين بجانب تكوين لجان للمقابر لمتابعة الخدمات واستخراج شهادات بحث تحدد ملكية المقابر، وأمن المؤتمر على ضرورة استغلال الفراغات والأماكن الخالية داخل المقابر القديمة لحين إيجاد مواقع بديلة أو أراضي يمكن استغلالها مقابر جديدة داخل المحلية.

من جانبه أمن المدير التنفيذي المكلف للمحلية عواطف عثمان النور عن كل ماجاء في مخرجات المؤتمر معلنة عن دعم المحلية لجميع مشروعات منظمة حسن الخاتمة أكراماً للموتى .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)