محطة وقود في الخرطوم تتحول إلى حفل زفاف و” عَرضة بالسياط”

تحولت محطة وقود بالعاصمة الخرطوم إلى حفل زفاف، في مشهد “كوميدي”، بعد أن حضر “عريس” بسيارته للوقوف في صف البنزين، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وكان العريس قد حضر بملابس “الجرتق” في زفة مخضب اليدين، يلبس “حريرة” في يده، مما استفز المشهد مروءة أصحاب العربات المنتظرين في صف البنزين، فانقلب المشهد إلى احتفائية بالعريس وحمله على الأعناق وسط الأهازيج، وتقديمه على الصفوف وتزويد سيارته بالوقود.

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ويحظى “العريس” في التقاليد السودانية بالكثير من المزايا في أيام زواجه الأولى، إذ يُقدم على غيره في الخدمة وتلبية طلباته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)