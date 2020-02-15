الجامعة الإسلامية تدعو التعليم العالي لحل أزمة الخدمات بداخليات الطلاب

دعت الجامعة الإسلامية وزارة التعليم العالي لحل أزمة الخدمات بداخليات الطلاب، إثر إغلاق الطلاب لعدة مكاتب وقاعات بسبب سوء الأحوال بالداخلية. وينتظر أن يلتئم غداً الأحد اجتماع بين البروفيسور انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي وإدارة جامعة أم درمان الإسلامية، لحسم تطورات الأحداث بالجامعة.

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وحمّل د. كمال الدين مختار عميد شؤون الطلاب بجامعة أم درمان الإسلامية، الصندوق القومي لرعاية الطلاب مسؤولية تردي الأوضاع بالداخلية التي تفيض عن سعتها الاستيعابية بسبب ضعف الكنترول، وقال في تصريحات صحفية محدودة اليوم السبت، بحسب صحيفة اليوم التالى إن موارد الجامعة محدودة، وتعتمد على رسوم الطلاب، وأضاف (ليس من مسؤوليتنا تقديم الخدمات، وأن لوائحنا المالية لا تسمح بذلك، وأن إدارة الداخلية تقع على عاتق صندوق الطلاب)، وعاب على الطلاب سلوكهم مع الإدارة التي تقف بجانبهم.

وأوضح كمال الدين، أن مطالب الطلاب تتمثل في توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء والخبز، وأيلولة الداخلية للجامعة بدلاً عن الصندوق القومي لرعاية لطلاب، مشيراً إلى أن مجلس العمداء أمّن على مشروعية المطالب وعدالتها وأن الظروف التي يعيشها الطلاب سيئة وتحتاج إلى معالجات، مؤكداً سعي الإدارة في التوصل إلى حل للمشاكل، منوهاً إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب مع استمرار الدراسة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)