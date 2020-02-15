سلفاكير يصدر قراراً جمهورياً بتقليص عدد ولايات دولة جنوب السودان

أصدر الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان اليوم السبت قراراً جمهورياً بتقليص عدد الولايات إلى عشرة ولايات بدلاً عن اثنين وثلاثين ولاية.

وقال توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بفندق “بالم افريكا” بحسب اليوم التالى إن يوم الاثنين القادم سيشهد تشكيل حكومة جديدة بناء على قرار رئيس الجمهورية الذي تم اتخاذه بعد مشاورات مكثفة مع القيادات في المركز والولايات ومع نواب ورئيس البرلمان حول الأوضاع في البلاد.

وأوضح توت قلواك أن اللجنة المكونة من خمسة أفراد من الاتحاد الأفريقي وخمسة من أطراف الاتفاقية بمراقبة منظمة الإيقاد، ظلت تناقش أمر الولايات إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومن ثم رفع الأمر إلى لجنة برئاسة نائب رئيس جنوب افريقيا التي اجتمعت مع كل الأطراف وحصرت المقترحات حول عدد الولايات مابين (32- 26 -21)، وأشار إلى أنه قبل استقلال دولة جنوب السودان كان عدد الولايات عشرة ولايات وعقب الاستقلال طالب المواطنون بزيادة عددها واستجابة لذلك أصدر الرئيس سلفاكير قراراً باثنين وثلاثين ولاية إلا أن بعض أطراف اتفاقية سلام الجنوب رفضت هذا العدد.

Advertisements

وأضاف ظللنا نناقش الأمر مع هذه الأطراف التي ظلت متمسكة بعدد (21) ولاية ،وقوى أخرى بعدد (26) ولاية، وتمسكت الحكومة بعدد (32) ولاية.

وأكد قلواك حرص الحكومة على تنفيذ بنود الاتفاقية التي بدأتها بالترتيبات الأمنية والعسكرية للقوات المشتركة ودخول القوات إلى معسكرات التدريب بمراقبة جمهورية السودان ويوغندا. وقال توت إنهم تواصلوا مع الأطراف الأخرى من أجل الوصول إلى سلام وأن الرئيس سلفاكير ظل في كل اجتماعاته يصدر توجيهات للجنة العليا بأن لا تألوا جهداً من أجل السلام، وتأكيده أن الخيار الأول أن لا عودة للحرب مطلقاً وأن عام 2020م عام السلام

ودعا توت مواطني جنوب السودان في الولايات ودول المهجر ومعسكرا ت الأمم المتحدة لتأييد قرار رئيس الجمهورية، مجدداً الدعوة للشركاء في اتفاقية سلام جنوب السودان بمباركة القرار، مؤكداً للعالم أن السلام في جنوب السودان وصل إلى مراحله النهائية وسيتحقق السلام في كل البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)