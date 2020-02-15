التاريخ: 15-فبراير-2020 فى : رياضة 27 مشاهدة نفى المدرب الغاني والمدير الفني السابق لمنتخب غانا كواسي أبياه خلال اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة (الصيحة) أمس، اتفاقه مع الهلال لتولي تدريب الأزرق خلال الفترة المقبلة، Advertisements وعبّر أبياه عن استغرابه الشديد من خبر اتفاق الهلال معه، مؤكداً أنه يسمع هذا الأمر للمرة الأولى، وقال في حديثه لـ(الصيحة): لم تكن هنالك مُفاوضات من الأساس لتدريب الهلال ولم أتلقَ أيِّ اتصال من مسؤولي هلالي، لذا أنا مندهش من الترويج لتعاقد النادي معي، وأضاف: أنا موجود حالياً خارج غانا وأرجو نقل تحياتي لكل الشعب السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبياه : لم أتلقَ أي اتصال من الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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