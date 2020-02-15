بمشاركة سودانية لافتة مهرجان أسوان يناقش “صورة المرأة في السينما العربية”

أقام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، للمرة الأولى خلال دورته الرابعة، التي تقام حالياً، وتمتد حتى 15 فبراير الجاري، ندوة نقاش تناولت صورة “المرأة في السينما العربية”، وكيف عكستها الأفلام التي صدرت في 2019؟ حضر الندوة عدد كبير من صانعات السينما والنقاد المصريين والعرب.

ناقشت الندوة، بحسب اليوم التالى التقارير التي جرى عرضها عن وضع المرأة في الدول العربية، وتم طرح العديد من التساؤلات، مثل: هل رسخت الصورة النمطية للمرأة؟ أم قدمت صورة واقعية صادقة تلامس قضاياها وتطرح همومها؟ وهل أتاحت للمرأة كصانعة أفلام الفرصة لتكون فاعلة في مجالات الفن السابع المختلفة؟

وقال الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح في كلمته: فيلم مروة زين “الخرطوم”، وفيلم ستموت في العشرين، عبرا عن السودان، لأنهما ليسا مجرد أفلام تتحدث عن المرأة فقط، ولكنها أعمال مشرفة على مستوى السينما.

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وأشار إلى أن فيلم ستموت في العشرين، تناول صمود المرأة في رفض فكرة أن ابنها سيموت في سن مبكرة، كما رصد مواجهتها للتحديات بمفردها، بعد هروب زوجها وتركها لمواجهة الحياة، وفي فيلم أوفسيد الخرطوم لمروة زين، ظهرت المرأة كنموذج مشرف، من خلال فريق كرة قدم نسائي، يبحث عن حقوقه، وفي نفس الوقت تناولت مشاكل المجتمع السوداني كلها، وتطرقت لمشاكل الانفصال بين شمال وجنوب السودان.

واستكمل “عبدالفتاح”: مروة زين لديها شجاعة كبيرة لتقديم تلك القضايا في الفيلم، رغم أنها قبض عليها 20 مرة بسبب التصوير، نظراً لأن القانون السوداني، يمنع التصوير في الشارع، ولعب كرة القدم النسائية.

أش

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)