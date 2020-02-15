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حي العرب يهدد قناة الملاعب بعدم نقل مباراتيه أمام المريخ والهلال

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 15-فبراير-2020

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حي العرب يهدد قناة الملاعب بعدم نقل مباراتيه أمام المريخ والهلال

أصدر نادي حي العرب بورتسودان  بحسب اليوم التالى بياناً ساخناً، هاجم من خلاله قناة الملاعب السودانية الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم وندد البيان بسياسة القناة وتجاهلها عن قصد نقل مباراته خارج أرضه خاصة في نيالا والفاشر وكادوقلي،

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وبحسب البيان الصادر بتوقيع الأمين العام السيد النور طه باشري فإن النادي بصدد مخاطبة الاتحاد والتصعيد واتخاذ اجراءات مشددة كما هدد بحرمان القناة من نقل مبارياته بما فيها مواجهتي الهلال والمريخ باستاد بورتسودان.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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