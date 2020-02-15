السبت 15 فبراير 2020 كتب محمد أمين حققت نيابة ولاية البحر الاحمر، الأسبوع الماضي، مع الوالي الأسبق، حاتم الوسيلة، في مجزرة شهداء البجا، التي راح ضحيتها 22 شخصا في العام 2005.

Advertisements وقال مصدر نيابي لــ(اخبار الخليج 365) إن المتهم قدم افادات مهمة في القضية. واحجم المصدر الكشف عن المزيد من التفاصيل لتأثيرها مجريات التحري والتحقيق، التي ستطال كبار المسؤولين في النظام المعزول. وشهدت مدينة بورتسودان في العام 2005 احتجاجات سلمية، استخدمت فيها اجهزة أمن البشير السلاح الناري لتفريقها مما اوقع أكثر من 22 قتيلا وعشرات المصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | نيابة البحر الأحمر تبدأ التحقيق في مجزرة البجا ببورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.