لخزانة الأمريكية: اتفاق نهائي حول سد النهضة بنهاية الشهر

أعلن وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة وافقت على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية حول سد النهضة بدعم فني من البنك الدولي، ليتم النظر فيها من قبل الوزراء ورؤساء الدول الثلاث بما في ذلك السودان،مصر وأثيوبيا لإبرامها بحلول نهاية الشهر.

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وكان وزراء الخارجية والري بكل من مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم قد اجتمعوا خلال اليومين الماضيين مع وزير الخزانة الأمريكية ورئيس البنك الدولي، المشاركين بصفة مراقب، لمواصلة المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

واستعرض الوزراء – وفقا لبيان بموقع الخزانة الأمريكية بحسب موقع صحيفة السودانى التقدم الذي أحرزته اللجان الفنية والقانونية، بالاضافة لمواصلة المباحثات حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأكد الوزراء مجددًا على أهمية التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة لدول حوض النيل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)